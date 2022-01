Hitman 3 – Year 2: Modi, Events und mehr – Neue Inhalte werden morgen vorgestellt

Genau wie es bereits beim Vorgänger der Fall war, wird auch „Hitman 3“ über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt. Aktuell arbeiten die verantwortlichen Entwickler von IO Interactive am Content des zweiten Jahres.

Wie das dänische Studio bekannt gab, wird am morgigen Donnerstag, den 13. Januar 2022 etwas näher auf die Inhalte eingegangen, mit denen „Hitman 3“ im Zuge des „Year 2“-Pass versehen wird. Die Präsentation des neuen Contents wird in Form eines vorgefertigten und knapp 15 Minuten langen Videos über die Bühne gehen. Das besagte Video wird dabei ab 15 Uhr unserer Zeit auf dem offiziellen Youtube-Kanal der „Hitman“-Reihe zur Ansicht bereit stehen.

Erste Details zu den kommenden Inhalten

Im Zuge der Ankündigung nannten die Macher von IO Interactive bereits erste Details. Wie es heißt, wird das zweite Jahr von „Hitman 3“ unter anderem einen VR-Modus für den PC umfassen. Hinzukommen neue Elusive Targets, weitere Geschichten, neue Maps, ein exklusiver Spiel-Modus, frische Events und viele weitere Überraschungen. Morgen Nachmittag erfahren wir mehr.

„Hitman 3“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich. In der Rolle des Protagonisten Agent 47 reist ihr um die Welt und nehmt Missionen an, die in der Regel aus Attentaten bestehen.

Wer zudem „Hitman“ (2016) und/oder „Hitman 2“ (2018) sein Eigen nennen sollte, kann seine Inhalte und Spielstände nahtlos in die Welt von „Hitman 3“ übertragen.

