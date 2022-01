Infernax: Versüßt euch euren Valentinstag mit Metroidvania-Action

Metroidvanias kann es ja bekanntlich gar nicht genug geben und bereits in einem Monat können Fans der erkundungsfokussierten 2D-Plattformer sich auf ein neues Abenteuer freuen: Dann erscheint nämlich "Infernax", das mit seinem Retro-Optik und -Soundtrack sowie einer Vielzahl an Schätzen und Enden lockt.

Ganz egal, ob eure Partnerin nicht in der Stadt ist oder ihr ohnehin nichts für den romantischsten Tag des Jahres übrig habt: Den Valentinstag kann man auch spielend leicht anders verbringen als bei einem Essen bei Kerzenschein. Mit ein bisschen Retro-Metroidvania-Action zum Beispiel, die euch der Titel „Infernax“ auf die Mattscheibe bringen will.

Das 2D-Abenteuer aus dem Hause Berzerk Studio, den Machern von „Just Shapes & Beats“, erscheint nämlich tatsächlich genau am 14. Februar 2022. Doch was verbirgt sich hinter der Reise des Ritters Alcedor und kann sie wirklich ein romantisches Dinner mit eurer Liebsten ersetzen?

Infernax: Monster, Schätze, Abenteuer

Letzteres müsst ihr natürlich selbst wissen, doch vielleicht hilft euch ja eine Übersicht zu den Inhalten des Spiels bei der Entscheidung. Bei „Infernax“ erwartet euch nämlich nichts geringeres als der standhafte Ritter Alcedor, der nach einem ausgiebigen Abenteuer seine Heimat bedauerlicherweise verflucht vorfindet.

Und Alcedor wäre kein ehrenhafter Krieger, wenn er nicht in Windeseile losziehen würde, um die Quelle der unheilvollen Magie aufzuspüren und zu vernichten. Auf seiner Suche trifft er dabei nicht nur auf fiese Gegner und brutale Bosse, sondern auch auf eine ganze Menge an Reichtümern und versteckten Schätzen.

Wie bei jedem Metroidvania macht sich vor allem die Erkundung bei „Infernax“ bezahlt, damit ihr noch schneller an die vielen verschiedenen Fähigkeiten kommt, die euch den Kampf gegen die zahlreichen Bösewichte etwas leichter von der Hand gehen lassen.

Gründliche Erforschung lohnt sich aber auch wegen der verschiedenen Nebenquests und NPCs, die euch im Spiel erwarten. Dabei springen nämlich nicht nur weitere Belohnung heraus, eure Entscheidungen über das Schicksal der Charaktere beeinflussen auch das Spielgeschehen und resultieren so in unterschiedlichen Enden.

Eingerahmt wird das Abenteuer von einem stilechten Retro-Look, der euch mitsamt seines nostalgischen Soundtracks direkt in die gute alte Zeit der SNES-Klassiker entführt. „Infernax“ erinnert dabei stark an „Shovel Knight“: Es sieht aus, wie man die Spiele von damals in Erinnerung hat, ist in Wirklichkeit aber eine deutlich modernere Umsetzung.

„Infernax“ erscheint am 14. Februar für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series und den PC via Steam. Wenn euch die Hintergrundgeschichte des Titels sowie der Entwicklungsprozess des Studios interessiert, solltet ihr euch den dazugehörigen Artikel auf dem PlayStation Blog anschauen.

