Shadow Warrior 3: Wie lang ist die Kampagne? Entwickler sprechen über die Spielzeit

Mit einem kleinen Seitenhieb in Richtung Techland gingen die Entwickler von Flying Wild Hog via Twitter auf die Spielzeit des kommenden Action-Titels "Shadow Warrior 3" ein. Doch wie lange soll uns die Kampagne beschäftigen?

Nach einer Verschiebung, die der Qualität des Action-Titels zugute kommen soll, ist „Shadow Warrior 3“ mittlerweile für eine Veröffentlichung Anfang 2022 vorgesehen.

Einen neuen Releasetermin nannten die verantwortlichen Entwickler von Flying Wild Hog bisher zwar nicht, wiesen vor wenigen Tagen allerdings darauf hin, dass dieser genau wie frische Details zur spielerischen Umsetzung in Kürze veröffentlicht werden soll. Passend dazu gingen die Macher von Flying Wild Hog via Twitter auf die Spielzeit von „Shadow Warrior 3“ ein und konnten sich dabei einen kleinen Seitenhieb in Richtung Techland nicht verkneifen. Wie es heißt, werdet ihr in „Shadow Warrior 3“ 500 Stunden benötigen, um den Titel 60 Mal abzuschließen.

Wie viel Zeit solltet ihr einplanen?

Hiermit nimmt Flying Wild Hog natürlich Techlands Aussage auf die Schippe, dass die Spieler mehr als 500 Stunden einplanen sollten, wenn sie in „Dying Light 2“ alles sehen und meistern möchten. Umgerechnet würde dies bedeuten, dass ihr im Durchschnitt etwas mehr als acht Stunden benötigt, um „Shadow Warrior 3“ zu beenden. Ob sich die Entwickler hier lediglich auf einen simplen Durchlauf der Kampagne beziehen oder ob auch der Abschluss von optionalen Aufgaben inbegriffen ist, bleibt abzuwarten.

Die Geschichte von „Shadow Warrior 3“ dreht sich um ein weiteres Mal um den Protagonisten Lo Wang, der sich dieses Mal mit seinem ehemaligen Arbeitgeber und Erzfeind zusammenschließt, um einen versehentlich freigelassenen Drachen wieder einzufangen und die Welt zu retten.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören laut Flying Wild Hog die von Hand gefertigten Levels oder ein überarbeitetes Kampfsystem, das euch mit Features wie Wallruns noch mehr strategische Freiheiten einräumen soll.

Shadow Warrior 3 will take 500 hours to complete 60 times.

