Warhammer 40.000 Space Marine 2: Release frühestens im Jahr 2023?

Auf den The Game Awards 2021 im vergangenen Dezember wurde der Action-Titel "Warhammer 40.000: Space Marine 2" offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt. Aktuellen Berichten zufolge könnte der Release allerdings noch bis 2023 auf sich warten lassen.

Unter den Titeln, die während der The Game Awards 2021 im vergangenen Monat angekündigt wurden, befand sich unter anderem der Action-Titel „Warhammer 40.000: Space Marine 2“, der bei den Entwicklern von Saber Interactive entsteht.

Im Zuge des aktuellen Geschäftsbericht riskierten die Verantwortlichen von Games Workshop einen Blick in die Zukunft und sprachen über die „Warhammer“-Titel, die in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken sollen. Hierbei haben wir es mit „Total War: Warhammer 3“, „Warhammer 40.000: Darktide“ sowie „Lost Crusade“ zu tun. „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ hingegen wurde nicht genannt, was für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 spricht. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Der Kult-Shooter kehrt zurück

„Es wurden Deals angekündigt, um ein großes Online-Spiel im Age of Sigmar-Universum sowie Space Marine 2 auf den Markt zu bringen. Wir suchen weiterhin nach den richtigen langfristigen Partnern, um andere IP-Möglichkeiten zu nutzen: Wir haben einige weitere spannende Pläne in der Entwicklung“, heißt es hier weiter.

Zum Thema: Warhammer 40,000 Space Marine 2: Actionspiel mit blutigem Trailer angekündigt

Die Geschichte von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ dreht sich um den Hauptcharakter Captain Titus, der vom Schauspieler Clive Standen („Vikings“) verkörpert wird. Versprochen wird ein Third-Person-Actionspiel, das epische Schlachten auf weit entfernten Planeten bietet. Neben allerlei blutrünstigen Gegnern warten dort zudem dunkle Geheimnisse, die von euch aufgedeckt werden wollen.

„Warhammer 40.000: Space Marine 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Arbeit.

