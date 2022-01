Battlefield 2042: Verkaufszahlen der ersten Woche geringer als gedacht?

Mit „Battlefield 2042“ erschien im November des vergangenen Jahres der neueste Multiplayer-Shooter aus dem Hause DICE, der zum Release leider mit diversen technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen hatte.

Die Folge waren durchwachsene Reviews, die dazu führten, dass sich der Metacritic-Wert auf allem Plattformen im 60er-Bereich einpendelte. Wie der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson kurz nach dem Release berichtete, schien das durchwachsene Abschneiden in den internationalen Reviews keinen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen gehabt zu haben. So war unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen von 4,23 Millionen verkauften „Battlefield 2042“-Einheiten in der ersten Woche die Rede. Zahlen, die Henderson in der Zwischenzeit revidierte.

Demnach haben wir es bei den 4,23 Millionen wohl mit den Spielern der ersten Woche zu tun. Eine Zahl, in der offenbar auch Rückerstattungen und die Nutzer der Zehn-Stunden-Trial inbegriffen sind. Dies sollen zumindest nicht näher genannte Quellen gegenüber Henderson angemerkt haben. Eine Stellungnahme seitens DICE oder Electronic Arts zu den Verkaufszahlen steht derzeit noch aus. Da entsprechende Erfolgsmeldungen in der Regel nicht lange auf sich warten lassen, können wir aufgrund des Stillschweigens aber wohl davon ausgehen, dass „Battlefield 2042“ die internen Erwartungen bisher nicht erfüllte.

„Mir wurde auch mitgeteilt, dass die Verkaufszahlen von 4,23 Millionen, die ich als Verkäufe für die erste Woche gemeldet habe, tatsächlich ‚Totale Spieler kumulativ‘ sind – also auch Leute, die Rückerstattungen erhielten und über die 10-Stunden-Testversion gespielt haben, sind in dieser Zahl enthalten“, so Henderson.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

