Gran Turismo 7: Weitere Rennstrecke für PS5-Rennspiel bestätigt

„Gran Turismo 7“ (hier vorbestellen) gehört zu den großen PlayStation-Highlights des neuen Jahres. Und sollte es zu keiner Verschiebung kommen, könnt ihr schon ab dem 4. März 2022 die virtuellen Pisten unsicher machen. Welche Strecken dabei sind, gaben Sony und Polyphony bisher nur recht rudimentär bekannt. Das heißt, eine vollständige Liste liegt noch nicht vor. Allerdings kommt es hin und wieder zur Bestätigung neuer Kurse – so auch heute.

Daytona International Speedway ist dabei

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von PlayStation wurde bestätigt, dass der Daytona International Speedway enthalten sein wird. Er war bereits in „Gran Turismo 5“ und „Gran Turismo 6“ befahrbar und hatte zwei Layouts: Daytona Superspeedway und Daytona Road Course.

Der zuerst genannte Kurs dürfte bekannter sein, da er eine von drei populären Ovalstrecken ist. Die Hoffnung besteht darin, dass in der kommenden Fortsetzung auch der Indianapolis Superspeedway und der Twin Ring Motegi Super Speedway enthalten sein werden.

Dass der Nürburgring als Lieblingsstrecke von Produzent Kazunori Yamauchi nicht vernachlässigt wird, dürfte kaum jemand bezweifeln. Aber es gibt noch viel mehr Rennstrecken in „Gran Turismo 7“. Insgesamt soll das Rennspiel, das für PS4 und PS5 veröffentlicht wird, 90 Streckenlayouts bieten. Das ließ sich einer vor Weihnachten veröffentlichten Werbebroschüre entnehmen, die ebenfalls Details zu den Features und Fahrzeugen umfasst.

Ein Zusammenfassung sämtlicher Inhalte des Booklets findet ihr in der nachfolgend verlinkten Meldung:

Bestätigt wurde in den vergangenen Wochen ebenfalls, dass der Deep Forest Raceway ein Teil von „Gran Turismo 7“ wird. Zuvor zu sehen war eine modifizierte Version von Trial Mountain. Ebenfalls tauchte in den Videos eine veränderte Version des High Speed Ring auf.

„Gran Turismo 7“ wird voraussichtlich am 4. März 2022 für PS4 und PS5 auf den Markt gebracht. Gerüchten zufolge soll noch in diesem Monat ein Medien-Event für den Titel stattfinden, bei dem weitere Details bekanntgegeben werden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch in unserer Themen-Übersicht zu „Gran Turismo 7“ umschauen und weitere Details zum kommenden Rennspiel aus dem Hause Polyphony Digital entdecken.

