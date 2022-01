Pokemon Legends Arceus: 13 Minuten Gameplay aus dem Switch-Abenteuer

Zu "Pokemon Legends: Arceus", das in Kürze für die Nintendo Switch erscheinen wird, wurde ein umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht. Es liefert einen 13-minütigen Einblick in das Abenteuer.

"Pokemon Legends: Arceus" versetzt euch in eine kunterbunte Spielwelt.

Nintendo hat zu „Pokemon Legends: Arceus“ (hier vorbestellen) ein rund 13 Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht, das einen ausführlichen Blick auf den Titel gewährt. Starten könnt ihr den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Schaut euch die Hisui-Region an

Das Video unterscheidet sich vom sechsminütigen Gameplay-Trailer, der in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde und nur japanische Kommentare enthielt.

In der neuen Veröffentlichung werden die Handlung des Spiels und der Schauplatz in der Hisui-Region, wie die Sinnoh-Region vor langer Zeit hieß, erneut vorgestellt.

So ist unter anderem zu erkennen, dass es in der offenen Welt des Spiels eine Reihe verschiedener Regionen gibt, von denen jede ihr eigenes Ökosystem hat. Darüber hinaus könnt ihr nach dem Start des Videos zu „Pokemon Legends: Arceus“ in Erfahrung bringen, wie man ein Pokémon fangen kann. Bei einigen Pokémon ist das möglich, indem ihr einfach Pokébälle auf sie werft, wohingegen andere bekämpft werden müssen, bevor ihr sie fangen könnt.

Angekündigt wurde „Pokémon Legenden: Arceus“ schon im Februar des vergangenen Jahres zusammen mit den DS-Remakes „Pokémon Brilliant Diamond“ und „Pokémon Shining Pearl“. Käufer des Spiels können eine Verbindung aus Action und Erkundung mit den RPG-Wurzeln von „Pokémon“ erwarten. Letztendlich liegt der Schwerpunkt von „Legends“ auf der Entdeckung, wobei die Spieler Pokémon studieren müssen, um den ersten Pokédex der Region zu vervollständigen.

„Pokemon Legends: Arceus“ kommt am 28. Januar 2022 weltweit für die Switch auf den Markt. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Gameplay-Video, das euch in das Abenteuer einführt:

