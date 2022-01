Twisted Metal: Entsteht der Reboot mittlerweile bei den Firesprite Studios?

Auch wenn eine offizielle Ankündigung nach wie vor auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass hinter verschlossenen Türen an einem Reboot der seinerzeit sehr beliebten Car-Combat-Reihe „Twisted Metal“ gearbeitet wird.

Zuletzt erreichten uns unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass sich Sony Interactive Entertainment aus nicht näher genannten Gründen dazu entschlossen haben soll, die Entwickler von Lucid Games („Destruction All-Stars“) von dem Projekt abzuziehen. Spekuliert wird, dass es intern zu kreativen Differenzen kam. Ebenfalls denkbar wäre, dass Sony Interactive Entertainment schlichtweg mit dem Entwicklungsfortschritt unzufrieden war. Weiter wurde berichtet, dass der „Twisted Metal“-Reboot bei einem europäischen First-Party-Studio untergebracht wurde.

Rennspiel-Veteran Matt Southern wechselt zu den Firesprite Studios

Aktuell scheinen sich die Hinweise zu verdichten, dass wir es hier mit den Firesprite Studios zu tun haben, die im September 2021 von Sony Interactive Entertainment übernommen wurden. So sickerte durch, dass sich der Branchen-Veteran Matt Southern dazu entschloss, zu den Firesprite Studios zu wechseln. Dort wird er den Posten des Game-Directors übernehmen und an einem bisher nicht näher genannten Projekt arbeiten.

Riskiert man einen Blick auf den Lebenslauf von Matt Southern, dann wird man feststellen, dass sich Southern in der Vergangenheit vor allem durch sein Mitwirken an verschiedenen Rennspielen einen Namen machte. So war er beispielsweise in die Entwicklung der „MotorStorm“-Reihe involviert und wirkte in den vergangenen Jahren zudem an Projekten wie „DriveClub“ oder „Destruction All-Stars“ mit. Dies legt den Gedankengang nahe, dass er auch bei den Firesprite Studios an einem Rennspiel arbeiten wird. Könnten wir es hier in der Tat mit „Twisted Metal“ zu tun haben?

Während von offizieller Seite weiter geschwiegen wird, gehen Insider davon aus, dass der Reboot von „Twisted Metal“ passend zum Start der TV-Serie im Jahr 2023 erscheinen wird.

