Uncharted Film: Weiteres Filmposter setzt die Hauptfiguren in Szene

Das nächste Filmplakat zum kommenden „Uncharted“-Film ist da. Darauf zu sehen sind die Darsteller der Hauptcharaktere: Tom Holland als Nathan Drake, Mark Wahlberg als Sully und Sophia Taylor Ali als Chloe Frazer. Zusätzlich werden Antonio Banderas und Tati Gabrielle gezeigt, die in die die Rollen der Bösewichte schlüpfen.

Im Film wird das erste gemeinsame Abenteuer von Nathan Drake und seinem späteren Mentor Victor Sullivan behandelt. Die beiden möchten einen antiken Schatz ausfindig machen, der sage und schreibe fünf Milliarden Dollar wert ist. Dafür müssen sie jedoch schneller als der erbarmungslose Schatzsucher Moncada sein, der sich für den rechtsmäßigen Erben hält. Es gilt also, alle relevanten Hinweise ausfindig zu machen und ein antikes Rätsel zu lösen, um in den Besitz der Beute zu gelangen. Möglicherweise kann sogar Nathans verschollener Bruder gefunden werden.

Wie die Idee eines jungen Nathan Drake zustandegekommen ist, erklärte der Hauptdarsteller in vergangenen Interviews:

Die Regie übernahm Ruben Fleischer, der zuletzt für den Antihelden-Film „Venom“ zuständig war. Das Drehbuch hingegen wurde von Rafe Judkins, Art Marcum und Matt Holloway beschrieben. Unter den geschäftsführenden Produzenten befinden sich Naughty Dogs Führungskräfte Neil Druckmann und Evan Wells.

Schön anzusehen ist das Poster allemal. Ob der Film dahinter überzeugen kann, erfahren wir am 17. Februar. Dann kommt „Uncharted“ nach einer turbulenten Produktion endlich in die Kinos. Wer sich in diesem Monat die „Legacy of Thieves Collection“ sichert, wird übrigens mit einem kostenlosen Kinoticket belohnt.

