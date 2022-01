Battlefield 2042: Der Rush-Modus feiert ein Comeback – Spieler mit positivem Feedback

Nachdem sich kurz nach dem Release von „Battlefield 2042“ abzeichnete, dass der neue Multiplayer-Shooter aus dem Hause DICE mit diversen technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen hatte, ließ entsprechend negatives Feedback seitens der Community nicht lange auf sich warten.

Zuletzt entwickelten sich vor allem die Diskussionen im offiziellen Subreddit in eine ungemein toxische Richtung und sorgten dafür, dass die Moderatoren sogar mit der Abschaltung des Subreddits drohten. Für ein wenig Entspannung sorgt aktuell die Tatsache, dass sich die Entwickler von DICE dazu entschlossen, dem Rush-Modus zu einem Comeback zu verhelfen. Eine Entscheidung, die von den Spielern und Spielerinnen sehr positiv aufgenommen wurde.

Der Rush-Modus fand im vergangenen Monat erstmals den Weg in „Battlefield 2042“ und sorgte mit einer verringerten Spieleranzahl von zwei Teams mit jeweils 16 Spielern beziehungsweise Spielerinnen und verkleinerten Maps für mehr Action als im normalen 128- beziehungsweise 64-Spieler-Modus. Wie lange der Rush-Modus nach seiner einwöchigen Pause dieses Mal zur Verfügung stehen wird, wurde jedoch nicht verraten.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und wurde sowohl von den Spielern als auch den Kritikern eher skeptisch aufgenommen. Auf allen Plattformen pendelte sich der Metacritic-Wert im enttäuschenden 60er-Bereich ein.

Die Entwickler von DICE gelobten Besserung und versprachen, dass „Battlefield 2042“ in den kommenden Wochen und Monaten mit entsprechenden Updates weiter optimiert werden soll. Dabei möchte sich das Studio auch das Feedback der Community zu Herzen nehmen und dieses bei den Arbeiten an den nächsten Updates berücksichtigen.

2042 Rush, and Rush of Ages return later today as featured experiences in #BATTLEFIELDPORTAL

They return alongside Conquest of Ages, and RUN. STOP. KILL. REPEAT by @2AngryGamers pic.twitter.com/yEQZTvsjQh

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) January 13, 2022