Hot Wheels Unleashed: Design-Wettbewerb gestartet – Erschafft euer eigenes reales Hot Wheels-Spielzeug

Zum Abschluss der Woche kündigten Mattel und die Entwickler von Milestone Interactive einen Design-Wettbewerb zu "Hot Wheels Unleashed" an. Dieser bietet euch die Möglichkeit, ein eigenes Ingame-Fahrzeug-Design zu entwerfen und einer namhaften Jury vorzustellen. Das Design des Siegers wird anschließend in ein echtes "Hot Wheels"-Spielzeug im Maßstab 1:64 verwandelt.

Zu den Inhalten des Arcade-Racers „Hot Wheels Unleashed“ gehört unter anderem ein Editor, mit dem eigene Strecken und Designs für die Fahrzeuge erschaffen werden können.

In Zusammenarbeit mit Mattel kündigten die Entwickler von Milestone Interactive zum Abschluss der Woche einen Design-Wettbewerb an, der sich vor allem an die kreativen Zeitgenossen unter euch richtet. Wie es es in der offiziellen Ankündigung des Wettbewerbs heißt, darf sich der Sieger des Contests darüber freuen, dass sein Design im Dezember 2022 in Form eines echten „Hot Wheels“-Fahrzeuges (im Maßstab 1:64) veröffentlicht wird.

Der Design-Wettbewerb startet mit sofortiger Wirkung und findet bis zum 14. Februar 2022 statt. Teilnehmer werden dazu aufgerufen, den „Hot Wheels Rodger Dodger Die-Cast“ im Spiel mit einem eigenen Design zu versehen und dieses anschließend einzureichen. Bewertet werden die Designs anschließend von einer namhaften Jury.

Die Jury in der Übersicht

Ted Wu – Vizepräsident und Global Head of Vehicle Design

Bryan Benedict – Direktor Produktdesign, Mattel

Dmitriy Shakhmatov – Leiter Produktdesign, Mattel

Jerry Thienprasiddhi – Leitender Grafikdesigner, Mattel

Alle weiteren Details zum Design-Wettbewerb findet ihr auf der offiziellen Website.

