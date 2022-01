NFT: Sega und Troy Baker bereiten sich auf die Crypto-Zukunft vor

Mehrere Unternehmen der Spielebranche möchten in den aufkeimenden NFT-Markt einsteigen, darunter Ubisoft, Konami und Square Enix. Etwas zurückhaltender zeigte sich zuletzt Sega. Das Unternehmen möchte dem Vernehmen nach zunächst das Spielerfeedback abwarten und die eigenen Pläne drauf ausrichten.

Die Vorbereitungen für den NFT-Einstieg scheinen aber längst zu laufen. Eine neue Markenanmeldung, die heute beim japanischen Patentamt auftauchte, wurde Ende Dezember 2021 beantragt und enthält das Sega NFT-Logo.

Trotz der zurückhaltenden Worte des CEO Haruki Satomikönnte die Patentanmeldung darauf hindeuten, dass das Unternehmen die NFT-Pläne vorantreiben möchte, bevor die Reaktionen der Community ausgewertet wurden.

Während eines kürzlichen Management-Meetings deutete Satomi an, dass Sega bereit wäre, die Pläne zur Schaffung von NFTs zurückzunehmen, wenn diese als „einfache Geldmacherei“ und nicht als etwas, das die Nutzer fesseln kann, wahrgenommen würden.

„In Bezug auf NFT möchten wir verschiedene Experimente ausprobieren. Und wir haben bereits viele verschiedene Studien und Überlegungen angestellt, aber in Bezug auf P2E ist derzeit noch nichts entschieden“, hieß es kürzlich.

Troy Baker meldet sich zu Wort

Auch der bekannte Videospiel-Sprecher Troy Baker widmete sich kürzlich dem NFT-Thema. Der „The Last of Us“-Darsteller gab am Donnerstag bekannt, dass er sich mit Voiceverse NFT zusammengetan hat. Das Unternehmen lockt mit dem Versprechen, dass KI-Stimmen als NFTs gekauft werden können, die dann in verschiedenen Spielen zum Einsatz kommen.

„Ich schließe mich mit Voiceverse NFT zusammen, um Wege zu erkunden, wie wir gemeinsam neue Werkzeuge für neue Schöpfer zur Verfügung stellen können, um neue Dinge zu erschaffen und jedem die Möglichkeit zu geben, in die von ihm geschaffenen IPs zu investieren“, so Baker.

Wohl in Erwartung der Gegenreaktionen, die diese Ankündigung auslösen würde, fügte er im weiteren Verlauf hinzu: „Wir alle haben eine Geschichte zu erzählen. Man kann hassen. Oder man kann etwas schaffen. Was wird es sein?“

NFTs sind in der Spielebranche momentan ein großes Thema. Nachdem Ubisoft mit der Ankündigung von Quartz, dem eigenen NFT-Dienst, eine Menge Kritik über sich ergehen lassen musste, zogen weitere Unternehmen nach. Auch GameStop möchte NFTs zu einer Geschäftsgrundlage machen und eine eigene Plattformen zum Handel anbieten. Nach den Seasons und Battle Pässen scheinen die Unternehmen die nächste Einnahmequelle etablieren zu wollen.

