Persona 6: Exklusiv für die PS5? Persona 4 Golden für PS4 & Switch?

Vor ein paar Tagen stellten uns die Verantwortlichen von Atlus weitere Ankündigungen zur „Persona“-Reihe in Aussicht, die zu gegebener Zeit erfolgen werden.

Und während sich der japanische Publisher aktuell noch bedeckt hält, möchte der als verlässliche Quelle geltende Insider „NateTheHate“ bereits mehr wissen. Wie dieser in einem aktuellen Video berichtet, wird bei Atlus unter anderem an „Persona 6“ gearbeitet. Hier möchte der Insider in Erfahrung gebracht haben, dass „Persona 6“ exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird. Da sich Atlus bei der Veröffentlichung neuer „Persona“-Ableger in der Vergangenheit immer wieder auf die PlayStation-Konsolen konzentrierte, dürfte dies im Fall der Fälle nicht überraschend kommen.

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus

Auch zu „Persona 4 Golden“ verlor „NateTheHate“ ein paar Worte. Laut dem Insider arbeitet Atlus hier an weiteren Portierungen und wird das Rollenspiel zu gegebener Zeit auch für die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlichen. Abgesehen von der Tatsache, dass der PlayStation 4- und Switch-Release von „Persona 4 Golden“ in diesem Jahr erfolgen soll, nannte der Insider zum Releasezeitraum keine weiteren Details.

Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Atlus noch aussteht, solltet ihr die Angaben von „NateTheHate“ erst einmal mit der nötigen Vorsicht genießen. In dieser Woche kündigte das Unternehmen zumindest den Fighting-Titel „Persona 4 Arena Ultimax“ an, der im März 2022 für den PC, die PlayStation 4 und die Switch erscheint.

