Rainbow Six Extraction: Das Malstrom-Protokoll im Video – So funktioniert der Endgame-Modus

In der kommenden Woche wird Ubisoft den kooperativen PvE-Shooter „Rainbow Six Extraction“ unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlichen.

Nachdem der Publisher in den vergangenen Monaten mehrfach versprach, dass „Rainbow Six Extraction“ mit einem motivierenden Endgame versehen wird, gingen die Entwickler kurz vor dem Release des Shooters näher ins Detail und stellten das „Malstrom-Protokoll“ vor. Das „Malstrom-Protokoll“ wartet im Endgame von „Rainbow Six Extraction“ auf euch und wird als eine knackigere Version der Kernerfahrung beschrieben. So geht es darum, in einer bestimmten Region neun Ziele am Stück erfolgreich abzuschließen.

Um das Ganze ein wenig aufzupeppen, wartet in jeder Runde des „Malstom-Protokolls“ eine neue Mutation, die euch das Leben schwer macht und euch die Möglichkeit bietet, Bonus-XP abzustauben. Zu den Mutationen gehören ein dichter Nebel, der euch die Sicht erschwert, oder widerstandsfähigere Gegner.

Steigender Schwierigkeitsgrad hält die Spannung hoch

Eine weitere Eigenheit des „Malstrom-Protokolls“ ist die Tatsache, dass der Schwierigkeitsgrad nach drei abgeschlossenen Zielen automatisch ansteigt, indem beispielsweise für weniger Munition, kürzere Zeitlimits oder weniger Möglichkeiten zur Auffrischung der Gesundheit gesorgt wird. Auf diesem Wege möchten die Entwickler die Spannung auch auf lange Sicht hochhalten. Zu den weiteren Besonderheiten des Endgame-Modus gehört die Tatsache, dass ihr lediglich aus einer vorgegeben Auswahl an Operatoren wählen könnt.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Siege:

Die Ziele, Mutationen und Operatoren, die im „Malstrom-Protokoll“ auf euch warten, werden in wöchentlichen Abständen wechseln. Dadurch soll vor allem der erste Anlauf einer neuen Woche für diverse Überraschungen sorgen. Engagierte Spieler erhalten im Endgame-Modus von „Rainbow Six Extraction“ natürlich die Möglichkeit, exklusive Belohnungen wie kosmetische Extras freizuschalten. Alle weiteren Details und erste Spielszenen zum „Malstrom-Protokoll“ entnehmt ihr dem angehängten Video.

„Rainbow Six Extraction“ erscheint am kommenden Donnerstag, den 20. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Stadia und Luna. Jede Kopie des PvE-Shooters wird mit einem Buddy-Pass ausgeliefert, der es einem Freund oder einer Freundin von euch ermöglicht, „Rainbow Six Extraction“ über einen Zeitraum von 14 Tagen kostenlos mit euch zu spielen.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Extraction.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren