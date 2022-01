Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Preload-Termin und Dateigröße der PS5-Version bekannt

Im März erscheint mit "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" ein Action-Rollenspiel in der Welt des originalen "Final Fantasy"-Abenteuers. Schon jetzt ist bekannt, wie groß die PlayStation 5-Version des Titels ausfallen wird.

Aktuell entsteht bei den „Nioh“- und „Ninja Gaiden“-Machern von Team Ninja das Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ für die Konsolen und den PC.

Versprochen wird ein Abenteuer in der Welt des originalen „Final Fantasy“ aus dem Jahr 1987, dessen Geschichte neu erzählt werden soll. Wie „PlayStation Game Size“ berichtet, wird die PlayStation 5-Version von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ recht groß ausfallen und 71,505 Gigabyte an freiem Speicher belegen. Wie gehabt käme ein mögliches Day-One-Update noch hinzu. Weiter heißt es, dass der Preload der PS5-Fassung am 13. März 2022 startet.

Vorbesteller legen vor allen anderen los

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ wird ab dem 18. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Wer sich dazu entschließen sollte, das Action-Rollenspiel vorzubestellen, kann bereits am 15. März 2022 und somit drei Tage vor dem ursprünglichen Release loslegen.

„Es wäre wahrscheinlich am einfachsten, wenn man sich vorstellt, dass es in einem Paralleluniversum zur selben Zeit des Originals stattfindet“, führten die kreativen Köpfe hinter dem Fantasy-Abenteuer zur Handlung aus. Die Geschichte dreht sich ein weiteres Mal um den gefallenen Bösewicht Garland, der sich der Dunkelheit verschrieb und seitdem seine ganz eigenen finsteren Pläne verfolgt.

🚨 STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (PS5) ▶️ Download Size : 71.505 GB (Without Day One Patch) 🟩 Pre-Load : March 13

🟫 Launch : March 15 (3 Day Early Access) 🟨 #PS5 #StrangerOfParadise

🟧 @fforigin pic.twitter.com/RP4Euhzk8d — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 13, 2022

