The Elder Scrolls Online: Feierlichkeiten zum daedrischen Krieg angekündigt – Termin, Belohnungen & Details

Mit den "Feierlichkeiten zum daedrischen Krieg" kündigten die Verantwortlichen von Bethesda Softworks das neueste Event in der Welt von "The Elder Scrolls Online" an. Geboten werden wieder einmal exklusive Inhalte und Belohnungen, die nur darauf warten, von euch freigeschaltet zu werden.

"The Elder Scrolls Online": Das nächste große Event steht in den Startlöchern.

Nachdem vor wenigen Tagen die Feierlichkeiten zum neuen Jahr zu Ende gingen, kündigten Bethesda Softworks und die Entwickler von ZeniMax Online nun das neueste Event von „The Elder Scrolls Online“ an.

Dieses trägt den Namen „Feierlichkeiten zum daedrischen Krieg“ und wird vom kommenden Donnerstag, den 20. Juni 2022 um 16 Uhr unserer Zeit bis zum 1. Februar 2022 um 16 Uhr stattfinden. Um an den Feierlichkeiten teilnehmen zu können, benötigt ihr eine der folgenden Erweiterungen: „Morrowind“, „Clockwork City“ oder „Summerset“, die wahlweise einzeln erworben oder im Rahmen der „ESO Plus“-Mitgliedschaft gespielt werden können. Im Zuge des in Kürze startenden Events erhaltet ihr beim Erkunden, Questen und in den Abenteuern die Möglichkeit, Event-Belohnungskiste mit daedrischer Kriegsbeute zu erhalten.

Wenn ihr eine der Kisten ergattert und öffnet, könnt ihr euch eine der folgenden Belohnungen sichern.

Die Inhalte der Belohnungskisten im Detail

NEU Seiten des Waffenstils des Immergrau-Champions

Seiten des Waffenstils des Immergrau-Champions NEU Runenkiste für das gräunisgebundene Greifenküken

Runenkiste für das gräunisgebundene Greifenküken Handwerksmaterialien

Stilmaterial für Stile aus den Gebieten Vvardenfell, Stadt der Uhrwerke und Sommersend

Setgegenstände aus der offenen Welt

Wertsachen, die ihr für Gold verkaufen könnt

Schatzkarten für die Gebiete Vvardenfell, Stadt der Uhrwerke und Sommersend

Transmutationskristalle

Kapitel für Handwerksstile aus den Gebieten Vvardenfell, Stadt der Uhrwerke und Sommersend

Seiten für den Rüstungsstil des Schneefalken-Magiers

Runenkiste für den Schlackenstadttaucher als Erscheinung

Runenkiste für den Thetys Ramarys Ködersatz als Andenken

Fragmente für den mikrotisierten Ungeziefermechanoid als Begleiter

Gleichzeitig erhaltet ihr für das Abgeben eurer ersten täglichen Quest auf Vvardenfell oder in der Stadt der Uhrwerke und das Abgeben eurer ersten täglichen Quest auf Sommersend einen Ereignisschein. Im Rahmen des „Feierlichkeiten zum daedrischen Krieg“ lassen sich insgesamt also 26 Ereignisscheine verdienen, die in entsprechende Belohnungen investiert werden können.

„Dieses Event ist eure erste Gelegenheit, mit dem Sammeln eines ganz neuen verwandelbaren Sammlungsstücks, der Seelenfeuer-Drachenillusion, und den ersten Fragmenten für die erste verwandelbare Eventbelohnung in diesem Jahr zu beginnen! Achtet auf künftige Artikel zu Events, in denen wir euch über die anderen Fragmente informieren, die ihr brauchen werdet, um die Seelenfeuer-Drachenillusion als Begleiter in die Erscheinung Schuppen von Akatosh umzuwandeln“, führen die Entwickler aus.

Alle weiteren Details zum Ablauf und den Belohnungen des neuen „Feierlichkeiten zum daedrischen Krieg“-Events findet ihr auf der offiziellen Website.

