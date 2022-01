PS5: Sony schnappt sich weiteres AAA-Spiel – Gerücht

Neusten Berichten zufolge konnte Sony zugunsten eines weiteren AAA-Projektes einen Exklusivdeal mit einem externen Unternehmen abschließen. Unklar ist allerdings, welches Projekt im Mittelpunkt dieses Abkommens steht. Doch schon im vergangenen Jahr gab es Gerüchte, die mit den neusten Spekulationen in Einklang stehen könnten.

So möchte der PlayStation-Insider und ehemalige IGN-Journalist Colin Moriarty in Erfahrung gebracht haben, dass das Marketing von Sony in diesem Jahr mit einem erheblichen Anstieg der Ausgaben rechnet. Das deute darauf hin, dass es zusätzlich zu all den für die Veröffentlichungen im Jahr 2022 geplanten Marketingmaßnahmen einige größere Enthüllungen und Ankündigungen geben wird.

AAA-Exklusivspiel eines Drittanbieters

Ebenfalls möchte Moriarty gehört haben, dass sich PlayStation ein weiteres großes AAA-Exklusivspiel eines Drittanbieters sichern konnte, das noch nicht offiziell enthüllt wurde. Um welches Spiel es sich dabei handelt, ließ der Insider offen. Er selbst wisse nicht, welche AAA-Exklusivität auf die Spieler zukommen könnte. Allerdings verwies er auf ältere Gerüchte über eine Art Sony-Exklusivität für das neue „BioShock“-Spiel, das sich derzeit bei Cloud Chamber in Entwicklung befindet.

Tatsächlich wird, dass es sich beim nächsten „BioShock“ um ein Projekt handelt, das zunächst exklusiv auf den PS5-Konsolen gespielt werden kann. Die angebliche Info wurde damals in einer Episode des Xbox Era-Podcasts enthüllt, bisher aber nicht offiziell bestätigt.

Exklusive Großproduktionen von externen Entwicklern und Publishern passen zur Strategie von Sony. Das Unternehmen ist nicht nur mit First-Party-Studios gut aufgestellt, darunter Schwergewichte wie Naughty Dog, Polyphony Digital, Insomniac Games, Guerrilla Games und Sucker Punch Productions, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch sichert sich das Unternehmen regelmäßig Exklusivspiele von externen Unternehmen.

Als prominentes Beispiel kann unter anderem „Final Fantasy XVI“ genannt werden, das derzeit für die PS5 entsteht. Interessant ist hinsichtlich der heutigen Meldung, dass mit Square Enix offenbar ein weiterer PS5-Exklusivdeal geschlossen werden konnte. Die Ankündigung wurde Beichten zufolge allerdings verschoben, um nicht zu sehr von „Final Fantasy XVI“ abzulenken.

Sony übernahm in den vergangenen Jahren mehrere Entwickler und ist ebenfalls bestrebt, mit großen Unternehmen strategische Partnerschaften einzugehen. In diesem Zusammenhang investierte das Unternehmen mehrfach in das Branchenschwergewicht Epic Games. Ebenfalls wurde eine Partnerschaft mit Discord geschlossen, die schon bald Früchte tragen soll. Und auch in der eSports-Szene ist das japanische Unternehmen zunehmend aktiv.

