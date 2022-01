Uncharted 4 – A Thief’s End: Release eines Lego-Sets im Frühjahr?

Aktuellen Berichten zufolge befindet sich derzeit ein Lego-Set zu "Uncharted 4: A Thief's End" in Arbeit, das bereits im Frühjahr erscheinen soll. Weiter heißt es, dass sich die Nutzer auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten freuen dürfen.

Befindet sich ein Lego-Set zu "Uncharted 4: A Thief's End" in Arbeit?

In den vergangenen Jahren fanden diverse beliebte Videospielserien den Weg in die Welt von Lego. Aktuellen Berichten zufolge könnte die nächste Umsetzung bereits in wenigen Wochen folgen.

Wie die Website „BrickFanatics“ berichtet, befindet sich nämlich ein Lego-Set zum ursprünglich im Jahr 2016 für die PlayStation 4 veröffentlichten „Uncharted 4: A Thief’s End“ in Arbeit. Entsprechen die Angaben von „BrickFanatics“ den Tatsachen, dann wird das Lego-Set zum gefeierten Abenteuer von Nathan Drake bereits in diesem Frühjahr erscheinen. Genauer gesagt am 1. März 2022. Weiter wird berichtet, dass sich die Käufer des Lego-Sets auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten freuen dürfen.

Nate, Sully und Co im Lego-Format?

Demnach soll das 1.326 Teile starke Lego-Set zu „Uncharted 4: A Thief’s End“ unter anderem Lego-Versionen beliebter Charaktere wie des Protagonisten Nathan Drake, seiner Partnerin Elena Fisher oder seines Mentors Victor Sullivan alias Sully umfassen. Darüber hinaus befinden sich ein Jeep für die Charaktere sowie eine geheimnisvolle Höhle an Bord, die von den zukünftigen Besitzern des Lego-Sets erbaut werden kann.

Weitere Meldungen zu Uncharted:

Da „BrickFanatics“ darauf hinweist, dass es bisher nicht möglich war, die Angaben der Quellen, die dem Gerücht zu Grun­de lie­gen, zu verifizieren, sollten diese zunächst mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Sollten offizielle Stellungnahmen seitens Lego oder Sony Interactive Entertainment folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: BrickFanatics

Weitere Meldungen zu Uncharted 4: A Thief's End.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren