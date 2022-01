AGDQ 2022: Speedrunning-Event sammelt 3,41 Millionen Dollar gegen Krebs

Zwei Mal im Jahr findet das großen Speedrunning-Event Games Done Quick statt. Am vergangenen Sonntag ist die AGDQ 2022 zu Ende gegangen, bei der Geld für die Prevent Cancer Foundation gesammelt wird. Nicht nur bei den Speedruns wurden in diesem Jahr einige neue Weltrekorde aufgestellt, sondern auch bei der Spendensumme.

Games Done Quick ist ein Speedrunning-Event, organisiert und durchgeführt von bekannten Größen aus der Community. Mittlerweile wird das Spektakel, mit dem Geld für wohltätige Zwecke gesammelt wird, zwei Mal im Jahr abgehalten und dabei sieben Tage lang 24 Stunden auf Twitch übertragen. Bei dem kürzlich zu Ende gegangenen AGDQ dürften die Veranstalter besonders zufrieden gewesen sein, denn es wurde eine neue Rekordsumme gegen Krebs gespendet.

AGDQ 2022 nimmt 3,41 Millionen US-Dollar gegen Krebs ein

Awesome Games Done Quick, kurz AGDQ, ist das Winterevent, das meist im Januar abgehalten wird und der Prevent Cancer Foundation zugutekommt. Im Sommer wird SGDQ, Summer Games Done Quick, abgehalten, mit dem Ärzte ohne Grenzen unterstützt wird. Zwischen den großen Events gibt es immer wieder kleinere Übertragungen, die Geld für verschiedene wohltätige Zwecke sammeln.

Bei diesem AGDQ, das vom 9. bis zum 16. Januar 2022 abgehalten wurde, haben nicht nur die Speedrunner einige neue Weltrekorde aufgestellt, sondern auch das Event selbst. So wurde das Ziel von einer Million US-Dollar schon am dritten Tag des Events erreicht, viel schneller als bei allen vorherigen Events der GDQ-Geschichte. Am Ende konnten bei AGDQ 2022 3,41 Millionen US-Dollar für die Prevent Cancer Foundation gesammelt werden, was ebenfalls ein neuer Spendenrekord ist. PCF ist eine der führenden US-Gesundheitsorganisationen, die sich der Früherkennung und Prävention von Krebs widmet

Neben alten Klassikern und allgemein sehr schrägen Spielen, die in dem bei den Zuschauern sehr beliebten „Awful Games Block“ laufen, zeigen die Speedrunner auch ihr Können bei aktuellen Spielen. So wurde in diesem Jahr etwa ein Speedrun von Bethesdas Zeitschleifen-Game „Deathloop“ gezeigt. Der Speedrunner Mitchriz trieb es auf die Spitze und schaffte „Sekiro Shadows Die Twice“ in knapp zwei Stunden – mit verbundenen Augen. Im letzten Juli hat er für diese Aufgabe noch mehr als vier Stunden gebraucht.

