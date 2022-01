CyberConnect2: 5 Anime-Serien, auf denen das neue Spiel des Studios basieren könnte

CyberConnect2 haben in den vergangenen Jahren diverse bekannte Anime-Serien in Videospielform adaptiert. Bald wird das nächste Projekt des Studios enthüllt und wir stellen euch fünf Anime-Reihen vor, die wie gemacht für die Verantwortlichen sind.

In den vergangenen Jahren erarbeitete sich das japanische Entwicklerstudio CyberConnect2 insbesondere mit verschiedenen Anime-Umsetzungen einen guten Ruf. Ihre „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm“-Reihe, „Dragon Ball Z: Kakarot“ sowie zuletzt „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ wurden sowohl von Kritikern als auch von Spielern positiv aufgenommen und bald soll das neueste Werk des Teams angekündigt werden. Wir stellen euch fünf Anime-Serien vor, die sich für eine Umsetzung anbieten würden.

Bleach

Das düstere Fantasy-Abenteuer „Bleach“, welcher auf einer gleichnamigen Manga-Reihe von Tite Kubo basiert, zählte viele Jahre zu den erfolgreichsten Anime-Serien der Welt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Oberschüler Ichigo, der über eine besondere Gabe verfügt: Er kann die Geister der Verstorbenen sehen. Als wäre das noch nicht aufregend genug, soll sich sein Leben nach dem Treffen mit einem Shinigami, einem Sensenmann, für immer verändern.

Mit den teils beeindruckenden Choreographien der bildgewaltigen Action scheint diese Reihe geradezu prädestiniert dafür zu sein, von CyberConnect2 als Videospiel umgesetzt zu werden. Viele Fans des Anime-Hits wünschen sich bereits seit Jahren eine entsprechende Adaption vom Studio und auch das Timing für eine solche Ankündigung wäre nahezu optimal, denn im Oktober 2022 startet die finale Staffel der Serie im japanischen TV.

Boruto: Naruto Next Generations

Nun kommen wir zu einem Spiel, das durchaus im Bereich des Möglichen liegen sollte: Eine Umsetzung von „Boruto: Naruto Next Generations“. Wie der Titel bereits verrät, handelt es sich hierbei tatsächlich um eine Fortsetzung der „Naruto“-Geschichte, in der nun die Kinder der einstigen Helden im Mittelpunkt stehen. In „Ultimate Ninja Storm 4“ war Boruto sogar bereits als spielbarer Charakter mit an Bord.

Seitdem hat die Geschichte der Manga- und Anime-Vorlage jedoch einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Dementsprechend gibt es allerlei Material, das das Entwicklerstudio für ein richtiges „Boruto“-Videospiel adaptieren könnte. Dass sie ein Händchen dafür haben, wie das Franchise als Videospiel umgesetzt werden sollte, haben sie in den vergangenen Jahren bereits mehrfach eindrucksvoll bewiesen.

Dragon Ball Super

Des Weiteren könnte das Studio jedoch auch da weitermachen, wo sie bei „Dragon Ball Z: Kakarot“ aufgehört haben, und nun „Dragon Ball Super“ als Game adaptieren. Es wäre das erste große Videospiel zur jüngsten Anime-Serie des nach wie vor weltweit überaus populären Franchise. Allein die besagte TV-Show bietet inklusive des „Broly“-Kinofilms vier große Handlungsstränge, die CyberConnect2 bisher noch nicht in „Kakarot“ umgesetzt haben.

Den Anfang der „Super“-Story hat das japanische Unternehmen nämlich bereits in Videospiel-Form verewigt, denn die beiden DLCs rund um die Kinofilme „Kampf der Götter“ und „Resurrection F“ sind die ersten zwei Handlungsstränge der Anime-Serie. Darüber hinaus startet in wenigen Monaten mit „Dragon Ball Super: Super Hero“ der neueste Kinofilm des Franchise in den japanischen Kinos. Ein neues Videospiel dürfte die Vorfreude der Fans sicherlich zusätzlich ordentlich anheizen.

Jujutsu Kaisen

„Jujutsu Kaisen“ zählte 2020 und 2021 zu den ganz großen neuen Anime-Hits. Der Mix aus Horror und Fantasy konnte schnell zahlreiche Fanherzen erobern und wartet bisher noch auf eine Videospiel-Umsetzung auf Konsolen. Hoffnung machen könnte hier ein Blick rüber auf das „Demon Slayer“-Franchise.

Dessen Videospiel-Adaption umfasste die 1. Staffel des Anime sowie den ersten Kinofilm. Zufällig startete einige Monate nach dem Ende der 1. Season von „Jujutsu Kaisen“ auch ein Anime-Kinofilm zur Reihe. Genügend Material für eine Games-Umsetzung sollte dementsprechend vorhanden sein und die Marke dürfte bei CyberConnect2, die dem Ausgangsmaterial stets viel Respekt entgegenbringen, sicherlich in guten sowie vor allem fähigen Händen sein.

One Piece

Ein Anime-Schwergewicht, an dem das japanische Entwicklerstudio bisher noch nicht gearbeitet hat, ist das Piraten-Epos „One Piece“. In den vergangenen Jahren gab es zwar bereits zahlreiche Videospiel-Umsetzungen der Abenteuer von Ruffy und seiner Strohhut-Bande, doch CyberConnect2 könnte diese aufs nächste Level hieven.

Das Studio ist schließlich bekannt dafür, die entsprechende Vorlage sehr detailverliebt zu adaptieren und bei „One Piece“ könnten sich die Entwickler definitiv vollends austoben. An Material mangelt es bei über 1000 Anime-Episoden sowie Manga-Kapiteln bekanntlich nicht. Zudem tauchte vor einigen Monaten ein Eintrag auf, der auf ein neues Spiel zum Franchise hindeutet. Vielleicht nimmt sich diesmal ja tatsächlich CC2 der Sache an.

