Cyberpunk 2077: Update 1.5 in Kürze? Hinweis in Steam-Datenbank

Kommt der Hype-Train in diesem Jahr wieder in Fahrt?

„Cyberpunk 2077“ gehört zu den großen Enttäuschungen des Jahres 2020. Mit dem schlechten Zustand des Spiels auf Konsolen wurde nicht nur der Ruf des zuständigen Entwicklerstudios ramponiert. Auch stürzte der Aktienwert von CD Projekt ab und blieb seitdem auf dem Post-Launch-Niveau.

Allerdings scheint es bei CD Projekt Bestrebungen zu geben, „Cyberpunk 2077“ weiter zu verbessern. Auf die versprochenen New-Gen-Fassungen für PS5 und Xbox Series X warten die Spieler zwar noch immer. Doch zumindest das Update 1.5, von dem sich viele Interessenten eine Menge versprechen, könnte unmittelbar bevorstehen.

Steam-Datenbank deutet auf neues Update hin

Grund zur Annahme liefert eine Änderung in der. Laut dem Eintrag zu „Cyberpunk 2077“ wurde am 14. Januar 2022, also vor wenigen Tagen, ein neues Update hinzugefügt, was durchaus bemerkenswert ist, da sich dort in den vergangenen Monaten recht wenig getan hat. Es ist das erste Update für das Spiel seit dem 28. Oktober 2021.

Die Aktualisierung ist nicht öffentlich, was bedeutet, dass CD Projekt lediglich neue Inhalte und/oder Verbesserungen zu testen scheint, an denen das Unternehmen momentan arbeitet. Spekulationen zufolge handelt es sich dabei um das große Update 1.5, zu dem im Grunde nichts bekannt ist. Recht schwammig ist hin und wieder von zahlreichen Bugfixes, Verbesserungen und „höchstwahrscheinlich“ neuen Inhalten die Rede.

Erwähnenswert ist, dass CD Projekt vor nicht allzu langer Zeit Änderungen an der Roadmap für geplante Inhalte von „Cyberpunk 2077“ vornahm. Die kostenlosen Updates und New-Gen-Versionen des Spiels wurden recht vage mit „Anfang 2022“ terminiert. Da das neue Jahr mittlerweile zweieinhalb Wochen alt ist und weitere Verbesserungen wie das New-Gen-Update schon im vergangenen Jahr erscheinen sollten, erscheint die Annahme, dass schon bald mit neuen Inhalten und Verbesserungen zu rechnen ist, durchaus plausibel.

Im Subreddit von „Cyberpunk 2077“ scheinen die Erwartungen allerdings recht begrenzt zu sein. In einem der Kommentare, die hervorgehoben wurden, heißt es ein wenig spöttisch: „Patchnotes: Unbenutzte Kleidung entfernt, die Stelle korrigiert, an der Panams Hand in einer versteckten Cutscene leicht durch einen Zaun schneidet, DLSS aktualisiert, Penis 3 hinzugefügt“.

Was meint ihr zu „Cyberpunk 2077“? Wartet ihr auf weitere Verbesserungen und die New-Gen-Upgrades oder ist das Thema für euch durch?

