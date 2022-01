God of War: PC-Version begeistert auf Steam die Spieler

Es scheint, dass viele PC-Spieler auf "God of War" gewartet haben. Am Wochenende konnte der Kratos-Titel zahlreiche Käufer anziehen, die sich gleichzeitig in das Abenteuer stürzten. Und auch die Rezensionen der PC-Community sind "äußerst positiv".

In der vergangenen Woche brachte Sony den PS4-Hit „God of War“ auf den PC. Ein Blick auf den Metascore macht deutlich: Der PC-Ausflug von Kratos gehört schon wenige Tage nach dem Jahreswechsel zu den großen Highlights 2022. 52 Kritiken wurden auf Metacritic hinterlegt. Sie sorgten für einen Metascore von 93. Mehr als 15 der beteiligten Publikationen vergaben die volle Punktzahl.

Auf Steam auf Rekordjagd

Doch nicht nur die Tester sind begeistert: Gekauft werden kann „God of War“ zum Preis von rund 50 Euro auf Steam, wo die Spieler ein „äußerst positives“ Feedback hinterließen.der momentan rund 6.400 Rezensionen sind positiv, was ein durchaus beeindruckender Wert ist.

Die Steam-Spieler sind aber nicht nur damit beschäftigt, zu „God of War“ positive Rezensionen zu veröffentlichen. Auch wird das Kratos-Abenteuer reichlich gespielt. Wie sich den aktuellen Steam-Statistiken entnehmen lässt, waren am Wochenende bis zu 73.529 Spieler gleichzeitig in „God of War“ unterwegs, was verglichen mit anderen Spielen dieser Kategorie eine ordentliche Zahl ist.

Im Fall der Steam-Version von „Horizon Zero Dawn“ lag der Spitzenwert bei 49.582 Spielern. Das weniger gut bewertete „Days Gone“ kam direkt nach dem Launch auf bis zu 27.380 gleichzeitige Nutzer.

Unklar ist, wie oft „God of War“ bislang für den PC verkauft wurde. Ausgehend von den Spielerzahlen auf Steam dürften etliche Interessenten zum Port gegriffen haben. Der Twitter-User „Benji-Sales“ geht jedenfalls davon aus, dass der Absatz der PC-Version zügig dabei behilflich sein konnte, die Gesamtverkaufszahlen des Spiels – also inklusive der Konsolenfassung – über die 20-Millionen-Marke zu hieven.

Wann „God of War Ragnarök“ auf Steam folgen wird, ist offen. Zunächst muss der neue Kratos-Titel für die PS5 erscheinen. Nach einer Verschiebung soll das Spiel in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden. Und ein Hinweis im PlayStation Store könnte darauf hindeuten, dass der Launch bis Ende September 2022 erfolgt.

Während diese Release-Planung noch nicht bestätigt wurde, deutet eine erste Alterseinstufung an, dass keine weitere Verschiebung befürchtet werden muss. Und auch in einer offiziellen Vorschau auf das Spielejahr 2022 ist „God of War Ragnarök“ aufgeführt.

