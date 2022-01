Hogwarts Legacy: Neues Gerücht spricht von einer weiteren Verschiebung

Mit "Hogwarts Legacy" sollen die Spieler in die Abenteuer der Wizarding World eintauchen. Jedoch macht ein neuer Bericht die Runde, laut dem das Abenteuer noch länger auf sich warten lassen könnte.

Wie steht es eigentlich um „Hogwarts Legacy“? Diese Frage stellen sich nicht nur Wizarding World-Fans sondern auch zahlreiche Muggel, die mit dem kommenden Spiel aus dem Hause Warner Bros. Games erstmals einen Eindruck von dem Universum erhalten wollen, das Mitte der Neunziger von J.K. Rowling erschaffen wurde,

Noch später als bisher gedacht?

Ursprünglich sollte das Abenteuer bereits 2021 in den weltweiten Handel kommen, jedoch hatte sich der Publisher für eine Verschiebung auf dieses Jahr entschieden, um „die bestmögliche Erfahrung für die gesamte Wizarding World zu erschaffen“. Allerdings hat man seit einiger Zeit weder etwas von Warner Bros. Games noch von dem Entwicklerstudio Avalanche Software zu hören bekommen, weshalb ein aktueller Bericht düstere Wolken am Horizont aufziehen lässt.

Denn Colin Moriarty vom Sacred Symbol-Podcast, der seit seiner Zeit bei IGN durchaus gute Kontakte in der Branche hat, berichtet, dass er hinter den Kulissen von einer weiteren Verschiebung gehört habe. Demnach soll das Spiel nicht in diesem Jahr erscheinen, da „es sich irgendwie in Problemen befindet“. Allerdings ging Moriarty nicht weiter auf seine Behauptung ein, weshalb dies eine reine Spekulation bleibt, bis sich Warner Bros. Games oder Avalanche Software offiziell zu Wort melden.

Zuletzt hatten die Entwickler noch versprochen, dass in diesem Jahr neue Informationen mitgeteilt werden sollen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sich die Gerüchte und Spekulationen rund um „Hogwarts Legacy“ immer weiter verschärfen werden, desto länger die Funkstille anhält. Dementsprechend kann man nur hoffen, dass man nicht allzu lange auf offizielle Informationen warten muss.

Wir werden euch selbstverständlich auf dem aktuellen Stand halten und davon berichten, sobald Neuigkeiten zu „Hogwarts Legacy“ enthüllt werden. Das Spiel befindet sich für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC in Entwicklung.

Quelle: Comicbook (via Eurogamer)

