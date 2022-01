My Hero Academia Ultra Rumble: Geschlossene Beta für die PS4 angekündigt – Erstes Gameplay

Mit "My Hero Academia: Ultra Rumble" kündigte Bandai Namco Entertainment einen kostenlos spielbaren Battle-Royal-Titel für die Konsolen und den PC an. Vor dem Release wird der Titel in Form einer geschlossenen Beta getestet, die im kommenden Monat auf der PlayStation 4 stattfindet.

Mit „My Hero Academia: Ultra Rumble“ befindet sich ein weiterer Battle-Royal-Titel für die Konsolen und den PC in Arbeit. Das Anime-Spektakel wird in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht und vor dem Release zunächst in Form einer geschlossenen Beta getestet.

Wie Bandai Namco Entertainment bekannt gab, wird die Closed-Beta zu „My Hero Academia: Ultra Rumble“ vom 2. bis zum 6. Februar 2022 auf der PlayStation 4 stattfinden. Auf der offiziellen Website habt ihr bis zum 28. Januar 2022 die Möglichkeit, euch für den geschlossenen Test zu registrieren und mit etwas Glück einen Platz in der Beta zu ergattern. Laut der offiziellen Ankündigung werden in der Beta zwölf spielbare Charaktere auf warten – darunter Midoriya, Bakugo, Todoroki, All Might, Mt. Lady und Toga.

Dreier-Teams kämpfen um den Sieg

In „My Hero Academia: Ultra Rumble“ treten Teams, bestehend aus jeweils drei Spielern beziehungsweise Spielerinnen, gegeneinander an und kämpfen mit dem geschickten Einsatz der „Quirks“ genannten Fähigkeiten um den Sieg. Einige der Fähigkeiten können genutzt werden, um Schaden auszuteilen, während andere „Quirks“ den eigenen Charakter in die Lage versetzen, das eigene Team zu heilen oder mit einer temporären Verbesserung der Angriffswerte zu unterstützen.

Durch das Sammeln von entsprechenden Fähigkeitskarten können die „Quirks“ des eigenen Helden weiter verbessert und optimiert werden. Während die Helden-Teams in „My Hero Academia: Ultra Rumble“ vor der Aufgabe stehen, die Zivilisten auf der Map zu retten, verfolgt das Team der Bösewichte seine ganz eigenen Pläne.

„My Hero Academia: Ultra Rumble“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One sowie Nintendos Switch in Arbeit und wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheinen. Anbei ein Trailer und das erste Gameplay zum Battle-Royal-Titel.

