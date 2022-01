Notre-Dame on Fire: Ubisoft veröffentlicht VR-Titel zur kommenden Doku

Im März erscheint mit "Notre-Dame on Fire" eine ausführliche Dokumentation zu den Geschehnissen im April 2019. Wie bekannt gegeben wurde, wird Ubisoft eine rund einstündige VR-Erfahrung beisteuern, die sich an klassischen VR-Escape-Room-Titeln orientieren wird.

Ubisoft arbeitet an einer VR-Erfahrung zu "Notre-Dame on Fire".

Mit „Notre-Dame on Fire“ erscheint im März 2022 eine ausführliche Dokumentation zum Brand der gotischen Kirche im April des Jahres 2019. Geschildert wird darin der Einsatz der Pariser Feuerwehr, die seinerzeit versuchte, den Brand schnellstmöglich unter Kontrolle zu bekommen.

In den Mittelpunkt rückt dabei ein leitender Angestellter der Pariser Feuerwehr, der damals an der Bekämpfung der Flammen beteiligt war. Wie nun bekannt gegeben wurde, wird Ubisoft den offiziellen VR-Titel zur „Notre-Dame on Fire“-Dokumentation beisteuern. Versprochen wird eine rund einstündige VR-Erfahrung, die sich laut Ubisoft an klassischen VR-Escape-Room-Titeln orientieren und den Fokus vor allem auf eine geschickte Zusammenarbeit verlagern wird.

Die Rettung von wertvollen Relikten

„Wie bei jedem Escape-Room-Titel ist es eine Frage der Rätsel und der Zusammenarbeit mit Ihren Teamkollegen“, kommentierte Deborah Papiernik, Ubisoft Senior VP New Business and Strategic Alliances, die Ankündigung des VR-Titels zu „Notre-Dame on Fire“. „Die Idee ist, durch die Kathedrale zu gehen, um Relikte zu finden und das Feuer zu bekämpfen, denn Sie müssen Notre Dame retten, bevor die Zeit abgelaufen ist.“

Die VR-Erfahrung zu „Notre-Dame on Fire“ nutzt die detailgetreue Nachbildung der gotischen Kathedrale, die ursprünglich für „Assassin’s Creed Unity“ erschaffen wurde und später in einer überarbeiteten Version bei „Notre-Dame de Paris: Journey Back“ zum Einsatz kam.

Für welche Systeme Ubisofts neue VR-Erfahrung im Endeffekt erscheinen soll, ist noch unklar. Auf einer Promo-Grafik, die „Variety“ vorliegt, ist aber zumindest eine HTC Vive Pro 2 zu sehen. Sollten konkrete Systeme genannt werden, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

