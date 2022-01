Activision Blizzard: Diese Marken wandern in den Besitz von Microsoft

Microsoft möchte rund 70 Milliarden Dollar in den Erwerb von Activision Blizzard investieren. Doch welche Marken bekommen die Redmonder für diese Summe?

War "Call of Duty Vanguard" das letzte Spiel der Reihe auf der PlayStation?

Sollte der geplante Deal nicht auf der Zielgeraden scheitern, dann ist Microsoft bald im Besitz des Publishers Activision Blizzard, der in den vergangenen Monaten aufgrund einiger interner Skandale eher für Negativschlagzeilen sorgte.

Doch wichtiger als der Publisher ansich sind die Marken des Unternehmens. Während „Crash Bandicoot“ für viele PlayStation-Spieler eher aus traditionellen Gründen ein Verlust sein dürfte, ist „Call of Duty“ basierend auf dem Umsatz ein echtes Schwergewicht.

Zwar ist offen, ob die Spiele von Activision Blizzard tatsächlich exklusiv in den Xbox Game Pass wandern werden – immerhin berichten die Quellen von Bloomberg, dass PlayStation-Spielern nicht alle Marken vorenthalten werden sollen. Doch sollte Microsoft den Weg von „The Elders Scrolls 6“ und „Starfield“ gehen, die nicht mehr für die Konkurrenzkonsolen erscheinen werden, dann wäre es für „Call of Duty“ ein herber Spielerverlust, wie Charly Intel in einem Tweet hervorhebt.

Diese Marken umfasst die Übernahme

Doch welche Marken werden beim Verkauf von Activision Blizzard letztendlich in das Xbox-Universum eingegliedert? Die Antwort darauf liefert die folgende Übersicht, die von VGC veröffentlicht wurde.

Blur

Caesar

Call of Duty

Candy Crush

Crash Bandicoot

Diablo

DJ Hero

Empire Earth

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Hearthstone

Heroes of the Storm

Hexen

Interstate ’76

King’s Quest

Laura Bow Mysteries

The Lost Vikings

Overwatch

Phantasmagoria

Pitfall

Police Quest

Prototype

Quest for Glory

Singularity

Skylanders

Solider of Fortune

Space Quest

Spyro the Dragon

StarCraft

Tenchu (legacy games)

TimeShift

Tony Hawk’s Pro Skater

True Crime

World of Warcraft

Zork

Einige der gelisteten Marken sind im Grunde irrelevant, da seit etlichen Jahren keine neuen Spiele mehr veröffentlicht wurden. Es ist zum Beispiel kaum vorstellbar, dass „DJ Hero“ oder „Guitar Hero“ zurückkehren werden. Relevant für Konsolenspieler sind eher wenige Marken, darunter „Call of Duty“, „Diablo“ und „Overwatch“.

Der Abschluss der Übernahme wird für Microsofts Geschäftsjahr 2023 erwartet, sofern die behördliche Prüfung grünes Licht gibt. Die Aufsichtsräte von Microsoft und Activision Blizzard haben der Transaktion zugestimmt. Der in den vergangenen Monaten in die Kritik gekommene Bobby Kotick soll CEO von Activision Blizzard bleiben.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Welche der gelisteten Marken werdet ihr auf den PlayStation-Konsolen vermissen, sofern sie tatsächlich exklusiv im Xbox Game Pass bzw. auf den Xbox-Konsolen (sowie auf dem PC) landen werden?

