Hogwarts Legacy: Bekannter Insider zweifelt an einer drohenden Verschiebung

Nachdem das Fantasy-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ vor einigen Monaten bereits auf 2022 verschoben wurde, machte in den vergangenen Tagen das Gerücht die Runde, dass auch aus dem Release in diesem Jahr nichts werden könnte.

Stattdessen berichtete Colin Moriarty vom „Sacred Symbol“-Podcast, der seit seiner Zeit bei IGN über wertvolle Kontakte innerhalb der Branche verfügt, dass sich „Hogwarts Legacy“ in einer problematischen Phase der Entwicklung befinden soll. Eine Begebenheit, die im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass sich das Action-Adventure auf das Jahr 2023 verschieben wird. Konkrete Details zu den Problemen, mit denen sich die Entwickler konfrontiert sehen sollen, wurden von Moriarty nicht genannt.

Und während die Verantwortlichen von Warner Bros. Interactive beziehungsweise die Entwickler von Avalance Software bisher nicht für eine Stellungnahme zu den Gerüchten um die mögliche Verschiebung von „Hogwarts Legacy“ zu haben waren, meldete sich mit „AccountNGT“ ein weiterer bekannter Insider zu Wort. Wie dieser berichtet, können wir die Gerüchte der vergangenen Tage guten Gewissens ignorieren, da nach dem aktuellen Stand der Dinge keine weitere Verschiebung zu befürchten sei.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

Auch von einer problematischen Entwicklung könne laut dem Insider keine Rede sein. „Das einzige, was Hogwarts Legacy auf 2023 verschieben könnte, ist die Anzahl der Spiele, die im gleichen Zeitraum veröffentlicht werden“, führte „AccountNGT“ aus. Doch was spricht für die Glaubwürdigkeit des Insiders? In der Vergangenheit war „AccountNGT“ immer wieder für Details zu nicht angekündigten Spielen zu haben und veröffentlichte zuletzt beispielsweise noch vor der offiziellen Ankündigung des Titels die ersten Screenshots zu Quantic Dreams „Star Wars: Eclipse“.

Ein weiterer Punkt, der darauf hindeuten dürfte, dass „Hogwarts Legacy“ weiter für einen Release in diesem Jahr vorgesehen ist: Die brasilianische Niederlassung von Warner Bros. Interactive veröffentlichte kürzlich einen Tweet mit den Titeln, die das Unternehmen im Jahr 2022 veröffentlichen möchte. Unter diesen befand sich auch „Hogwarts Legacy“.

The only thing that could delay Hogwarts Legacy to 2023 is the amount of games that will be released in the same period

— AccountNGT (@AccNgt) January 16, 2022