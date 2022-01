Microsoft: Übernimmt mit Activision Blizzard den nächsten großen Publisher

Nachdem Microsoft mit Bethesda Softworks bereits einen großen US-Publisher übernahm, folgte nun die Übernahme eines weiteren großen Publishers. Die Rede ist von Activision Blizzard, dem Konzern hinter legendären Serien wie "Call of Duty", "World of Warcraft" oder "Diablo".

Hierbei dürften wir es wohl mit der ersten großen Meldung des noch jungen Videospieljahres 2022 zu tun haben. Wie Microsoft bekannt gab, übernahm das im US-amerikanischen Redmond ansässige Unternehmen mit Activision Blizzard den nächsten großen Publisher.

Doch nachdem sich Microsoft die Übernahme von Bethesda Softworks im Sommer des Jahres 2020 noch 7,5 Milliarden US-Dollar kosten ließ, bewegen wir uns dieses Mal in ganz anderen Dimensionen. Aktuellen Berichten zufolge kostete die Übernahme von Activision Blizzard Microsoft knapp 68,7 Milliarden US-Dollar. Eine stattliche Summe, für die zahlreiche bekannte Marken und Studios den Besitzer wechseln.

Diablo, Call of Duty und viele mehr

Zu den bekanntesten und erfolgreichsten Titeln von Activision Blizzard gehören natürlich die langlebig Shooter-Reihe „Call of Duty“, Blizzards Online-Rollenspiel-Dauerbrenner „World of Warcraft“, das Action-Rollenspiel „Diablo“ sowie weitere beliebte Franchises vom Schlages eines „Tony Hawk: Pro Skater“, „Crash Bandicoot“, „Spyro the Dragon“, „Guitar Hero“ oder „Starcraft“.

Gleichzeitig gehen mit der fast 70 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme die Studios Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch sowie die verschiedenen Activision Blizzard-Niederlassungen in den Besitz von Microsoft über.

[Artikel wird bearbeitet…]

