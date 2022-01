Diablo 2 Resurrected: Kopierschutz setzt alle 30 Tage eine Verbindung zum Internet voraus

Im September des vergangenen Jahres veröffentlichte Activision Blizzard die Action-Rollenspiel-Neuauflage „Diablo 2 Resurrected“ für die Konsolen und den PC.

Dabei gehörte das Comeback des legendären Rollenspiel-Klassikers zu den Titeln, die zum Launch mit Verbindungsfehlern und weiteren Server-Problemen zu kämpfen hatten. Auch wenn die Probleme mittlerweile weitestgehend aus der Welt geschafft wurden, rückt die Online-Komponente von „Diablo 2 Resurrected“ aktuell wieder in den Fokus der Berichterstattung. Dieses Mal der Kopierschutz der Remastered-Fassung, der in dieser Form seinerzeit nicht offen kommuniziert wurde.

Wie herausgefunden wurde, wurde nämlich auch die Konsolen-Version von „Diablo 2 Resurrected“ mit einem Kopierschutz versehen, der mindestens alle 30 Tage einen Login beziehungsweise eine Verbindung mit den Servern voraussetzt. Selbst dann, wenn ihr die überarbeitete Version des beliebten Klassikern lediglich offline spielen möchtet, seid ihr gezwungen, die Sicherheitsüberprüfung mit dem Authentifizierungsserver alle 30 Tage zu vollziehen.

Weitere Meldungen zu Diablo:

Ein Kopierschutz, der spätestens dann zu Problemen führen könnte, wenn die entsprechenden Server nicht mehr zur Verfügung stehen. Ob und welche Maßnahmen in diesem Fall seitens der Entwickler getroffen werden, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Stellungnahme seitens Activision Blizzard beziehungsweise der verantwortlichen Entwickler zu diesem Thema steht nämlich noch aus.

You cannot play Diablo 2 resurrected after 30 days of being offline, one of the first console games to feature check in drm.

It serves no real purpose and can be removed with hacks.

Dark times pic.twitter.com/EVnPVhXisD

— Does it play? (@DoesItPlay1) January 17, 2022