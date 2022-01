Nagoshi Studio: Der kreative Kopf hinter der Yakuza-Reihe gründet offenbar ein eigenes Studio

Im vergangenen Herbst kündigte Toshihiro Nagoshi, der kreative Kopf hinter der "Yakuza"-Reihe, offiziell seinen Abschied von Sega an. Wie sich derzeit abzeichnet, wird Nagoshi unter dem Namen Nagoshi Studio ein neues Studio gründen und mit diesem an Projekten für den chinesischen Publisher NetEase arbeiten.

Nachdem im Laufe des vergangenen Jahres immer wieder entsprechende Gerüchte auftauchten, kündigte Toshihiro Nagoshi seinen Abschied von Sega im Oktober 2021 auch offiziell an.

Passend dazu verdichteten sich in den vergangenen Monaten die Hinweise, dass sich Nagoshi mit NetEase zusammenschloss und zukünftig mit dem chinesischen Publisher an neuen Projekten arbeiten wird. Allem Anschein nach wird NetEase Nagoshi dabei den Aufbau eines neuen Studios finanzieren. Darauf deutet zumindest ein entsprechender Eintrag beim europäischen Patent- und Markenamt hin, das auf einen Markenschutzantrag für „Nagoshi Studio“ verweist.

Arbeitet Nagoshi zukünftig an Marken von NetEase?

Da der Inhaber der Marke aus dem Verzeichnis entfernt wurde, ist aktuell noch unklar, wer den Markenschutzeintrag im Endeffekt vorgenommen hat. Allerdings braucht es wohl nicht viel Fantasie, um davon auszugehen, dass wir es hier in der Tat mit dem neuen Studio von Toshihiro Nagoshi zu tun haben. Auch eine offizielle Website fand bereits den Weg ins Netz. Hier gibt es allerdings noch nichts zu sehen.

Und dann wäre da ja auch noch die Tatsache, dass im besagten Markenschutzeintrag „Ingenias“ erwähnt wird. Ein repräsentatives Unternehmen, das sich zuletzt die Markenrechte an verschiedenen NetEase-Marken sicherte. Wie Bloomberg in Erfahrung gebracht haben möchte, steckt in der Tat NetEase hinter dem Aufbau und der Finanzierung von Nagoshi Studio.

Der ehemalige Creative-Director von Sega selbst wollte sich zu den aktuellen Spekulationen bisher nicht äußern. Daher bleibt erst einmal abzuwarten, wann mit der Ankündigung neuer Projekte von Toshihiro Nagoshi zu rechnen ist.

