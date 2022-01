Nintendo Switch Online: „Banjo-Kazooie“ kehrt in dieser Woche zurück

In Kürze bekommen Abonnenten von Nintendo Switch Online mit dem Erweiterungspass einen weiteren Nintendo 64-Klassiker geboten. Demnach kommt "Banjo-Kazooie" in die Spielebibliothek.

Nintendo hat ein weiteres Spiel für die Spielebibliothek ihres Online-Dienstes angekündigt. Demnach wird der klassische 3D-Plattformer „Banjo-Kazooie“ ab dem 21. Januar 2022 für Abonnenten des erweiterten Nintendo Switch Online-Passes zur Verfügung stehen. Somit wird einer der Klassiker des Nintendo 64 zurückkehren, auch wenn er heutzutage zum Portfolio von Microsoft gehört.

Die Rückkehr des beliebten Heldenduos

„Banjo-Kazooie“ erschien ursprünglich im Juni 1998 für den Nintendo 64 und konnte ein ungewöhnliches Duo auf den Bildschirm bannen. Gemeinsam mischten Banjo und Kazooie die Hexe Gruntilda auf, die Banjos kleine Schwester Tooty entführte. Nun kann man dieses Abenteuer noch einmal erleben und einige der ikonischsten Schauplätze des Plattforming-Genres besuchen. Der Spiral Mountain, die Treasure Trove Cove und weitere Orte warten auf euch.

Das Standard-Abonnement von Nintendo Switch Online kostet jährlich 20 Euro und bietet eine Vielzahl an NES- und SNES-Klassikern sowie einen Cloud-Speicher für Spielstände. Wer jedoch einen Aufpreis von 20 Euro auf sich nimmt, kann auch eine Auswahl an klassischen Spielen vom Nintendo 64 und dem SEGA Mega Drive genießen. Zudem erhalten Abonnenten des sogenannten Erweiterungspasses die Erweiterung „Happy Home Paradise“ ohne Aufpreis für „Animal Crossing: New Horizons“.

Mehr zum Thema: Nintendo Switch Online – Sechs neue Mega Drive-Spiele hinzugefügt

Auf der offiziellen Seite kann man alle Titel betrachten, die bereits in dem Abonnement enthalten sind. Hier ist jedoch erst einmal der neue Trailer zu „Banjo-Kazooie“:

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch Online.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren