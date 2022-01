Rainbow Six Extraction: Internationale Testwertungen in der Übersicht

Wie gut sich "Rainbow Six: Extraction" in der Presse schlägt, erfahrt ihr in diesem Artikel. Der kooperative Ego-Shooter sorgt zwar nicht für Begeisterung, wird aber auch nicht als Flop abgestempelt.

Morgen kommt Ubisofts Koop-Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction“ auf den Markt. Bevor es so weit ist, könnt ihr euch schon mal einen ausführlichen Eindruck von der Qualität des Spiels machen. In der Zwischenzeit sind schon über 20 Testwertungen eingereicht worden, die ein recht durchwachsenes Bild zeichnen. Aktuell beträgt die durchschnittliche Wertung 72 von 100 möglichen Punkten.

Überwiegend solide Bewertungen

Die beste Wertung stammt von Gamers Heroes, die ganze 95 Punkte vergeben: „Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction ist eines der intensivsten und aufregendsten Koop-Erlebnisse, die es derzeit gibt. Es ist eine unglaubliche Ergänzung des Siege-Universums und eine fantastische Demonstration von Innovation in einem ansonsten stagnierenden Genre.“

75 Punkte stammen von Hobby Consolas. Das Gameplay sei spaßig, doch vom Inhalt her werde zu wenig geboten: „Basierend auf der Rainbow Six-Mechanik ist Extraction ein guter Einstieg für diejenigen, die nicht in Rainbow Six Siege mithalten konnten. Das Fortschrittssystem ist tiefgründig genug, aber 4 Schauplätze (12 Karten insgesamt) scheinen ein wenig zu kurz. Wie auch immer, die Koop-Matches sind herausfordernd und machen Spaß.“

Bei GamesRadar+ hingegen hat man sich für 70 Punkte entschieden, was der Durchschnittswertung am nähesten kommt. Der Tester in seinem Fazit: „Rainbow Six Extraction ist ein ordentlicher eigenständiger Nachfolger des Outbreak-Modus von Siege aus dem Jahr 2018 – er hat Potenzial, muss es aber noch voll ausschöpfen.“

Auch bei Trusted Reviews ist man vom Umfang nicht überzeugt und vergibt daher nur 60 Punkte: „Rainbow Six Extraction ist ein großartiger Koop-Shooter, in dem du in Dreiergruppen gegen Horden von Aliens antrittst. Es gibt eine große Auswahl an Charakterfähigkeiten und Upgrades und einen lohnenden Levelaufstieg, aber der begrenzte Inhalt, der zum Start angeboten wird, rechtfertigt den hohen Preis nicht, so dass sich Extraction eher wie ein Erweiterungspaket als ein eigenständiger Eintrag in der Rainbow Six-Serie anfühlt.“

Mit 50 Punkten stammt die schlechteste Wertung von Inverse: „Ubisoft kam schließlich zu der Erkenntnis, dass es an der Zeit war, dieses Spiel zu veröffentlichen. Das Ergebnis ist ein Sammelsurium von Ideen, die man schon einmal gesehen hat und die auf eine äußerst uninteressante Weise umgesetzt wurden.“

Über die Performance auf der PS5 könnt ihr euch hier informieren:

„Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction“ erscheint am morgigen Donnerstag für PlayStation, Xbox, Google Stadia, Amazon Luna und PC. Im PS Store zahlt ihr 49,99 Euro, während Game Pass-Nutzer den Titel „kostenlos“ herunterladen können.

