Hogwarts Legacy: Release in diesem Jahr nun auch offiziell bestätigt

In den vergangenen Tagen wurde viel über das Gerücht, dass sich "Hogwarts Legacy" auf 2023 verschieben könnte, diskutiert. Nun sprach der verantwortliche Publisher Warner Bros. Interactive ein Machtwort und bestätigte, dass das Fantasy-Abenteuer definitiv in diesem Jahr erscheinen soll.

Zu den meist diskutierten Themen der vergangenen Tage dürfte neben der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft die vermeintlich drohende Verschiebung von „Hogwarts Legacy“ auf das Jahr 2023 gehört haben.

Losgetreten wurde das Ganze von Colin Moriarty vom „Sacred Symbol“-Podcast, der seit seiner Zeit bei IGN enge Kontakte in die Branche unterhält und erfahren haben möchte, dass sich „Hogwarts Legacy“ möglicherweise auf 2023 verschieben könnte. Nachdem der als verlässliche Quelle geltende Insider „AccountNGT“ darauf hinwies, dass die Entwicklung des Fantasy-Abenteuers rund läuft und keine Verschiebung in Sicht sei, sprach nun auch der verantwortliche Publisher Warner Bros. Interactive ein Machtwort und bestätigte den Release in diesem Jahr.

Release im dritten Quartal angepeilt?

Auf der offiziellen Website heißt es dazu: „2022 ist auch das Jahr, in dem das mit Spannung erwartete Konsolenspiel von Warner Bros. Games‘ Label Portkey Games, Hogwarts Legacy, veröffentlicht werden soll. Dieses von Avalanche Software entwickelte Action-Rollenspiel ermöglicht es den Spielern, im Mittelpunkt ihres eigenen Abenteuers zu stehen, das in der Zaubererwelt des späten 19. Jahrhunderts spielt.“

Und weiter: „Vom Erlernen mächtiger Zaubersprüche und dem Brauen von Tränken bis hin zum Verfeinern von Kampffähigkeiten und dem Zähmen magischer Bestien ermöglicht dieses Spiel den Spielern, die magische Welt als Schüler der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei wie nie zuvor zu erleben, während sie das Schicksal der gesamten Zaubererwelt bestimmen.“

Während von offizieller Seite bisher kein Releasezeitfenster genannt wurde, berichtete „AccountNGT“ in dieser Woche von einem angepeilten Release im dritten Quartal 2022. Bestätigt wurden diese Angaben bisher allerdings nicht.

