PS5: Cover in den Farben Midnight Black und Cosmic Red ab sofort erhältlich

Wer seine PlayStation 5 optisch ein wenig aufpeppen beziehungsweise für ein wenig optische Abwechslung im heimischen Wohnzimmer sorgen möchte, bekommt ab sofort die Möglichkeit dazu geboten. So stehen mit den Farbvarianten "Midnight Black" und "Cosmic Red" die ersten beiden offiziellen Cover im PlayStation Direct-Store bereit.

Schon kurz nach der offiziellen Enthüllung des PlayStation 5-Designs im Juni 2020 wurde darüber spekuliert, dass Sony Interactive Entertainment auf kurz oder lang offizielle Cover anbieten könnte, mit denen es möglich sein wird, die eigene Konsole optisch zu individualisieren.

Nachdem die Konsolenabdeckungen Ende des vergangenen Jahres offiziell angekündigt wurden, wies Sony Interactive Entertainment heute darauf hin, dass die ersten Farbvarianten ab sofort erhältlich sind. Die Rede ist von den Covern in den Farben „Midnight Black“ oder „Cosmic Red“, die zunächst ausschließlich über den PlayStation Direct-Store erworben werden können, ehe der restliche Handel am 17. Februar 2022 folgt. Der Preis liegt bei 54,99 Euro pro Cover. Weitere Details und die Möglichkeit, eines der PS5-Cover zu bestellen, findet ihr hier.

Die offizielle Beschreibung der PS5-Cover:

Hergestellt von PlayStation: Die einzigen Konsolenabdeckungen von PlayStation für PS5 in der Qualität, die du kennst und schätzt.

Die einzigen Konsolenabdeckungen von PlayStation für PS5 in der Qualität, die du kennst und schätzt. Einfache Handhabung: Entferne einfach die weiße Originalabdeckung deiner PS5-Konsole und stecke eine neue Abdeckung auf.

Entferne einfach die weiße Originalabdeckung deiner PS5-Konsole und stecke eine neue Abdeckung auf. Vervollständige den Look: Kombiniere deine neue PS5-Konsolenabdeckung mit dem passenden DualSense Wireless-Controller

Zum Thema: PS5 Cover: Sony kündigt offizielle Faceplates an – Preis und Details

Sollte bei den Farben „Midnight Black“ beziehungsweise „Cosmic Red“ nichts für euch dabei sein, dann müsst ihr euch lediglich ein wenig in Geduld üben. Weitere Versionen in Form vom „Nova Pink“, „Galactic Purple“ und Starlight Blue“ folgen nämlich im Laufe des Jahres.

Nun seid ihr gefragt: Werdet ihr eure PS5 mit einem der offiziellen Cover aufpeppen? Oder seid ihr mit dem Look eurer Konsole auch so zufrieden? Verratet es uns in den Kommentaren.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren