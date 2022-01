Call of Duty Vanguard: Neuer Patch steht zum Download bereit

Am gestrigen Abend haben Activision und die zuständigen Entwickler von Sledgehammer Games ein neues Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Vanguard“ veröffentlicht. Mit dem Patch hat man noch einmal einige Fehler behoben und auch Änderungen am Gameplay vorgenommen. Unter anderem wurden die Schrotflinten abgeschwächt.

Exploits, Nerfs und mehr

Darüber hinaus wurden einige Exploits geschlossen, die einem unter anderem unendlich Munition durch Killstreaks bescherten. Des Weiteren konnte es vorkommen, dass die Details zu den Herausforderungen verschwanden, wenn man sich die Welgun anschaute. Auch am Zombies-Modus haben die Entwickler noch einmal Hand angelegt, sodass man kleine Anpassungen an „Der Anfang“ vorgenommen hat.

Fortan sollte das Artefakt des Spielers auch nach einer Selbst-Wiederbelebung wieder korrekt funktionieren. Zudem sollten Support-Waffen keine unendliche Munition mehr gewähren. Die vollständigen Patchnotes kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite von Sledgehammer Games finden.

„Call of Duty: Vanguard“ ist seit November für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel erhältlich. Seit Anfang Dezember steht auch die erste Season zur Verfügung, die einen Battle Pass mit zahlreichen Inhalten wie weiteren Kostümen, Waffen und vielem mehr mit sich brachte. Allerdings haben die Entwickler schon mitgeteilt, dass man die zweite Season verschieben muss. Demnach soll sie erst am 14. Februar 2022 an den Start gehen.

Sobald weitere Informationen zu den neuen Inhalten mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

