Deviation Games: Arbeitet mit Sony offenbar an einem Triple-A-Rollenspiel

Im Juni des vergangenen Jahres kündigten Deviation Games auf der einen und Sony Interactive Entertainment auf der anderen Seite eine Partnerschaft an, aus der ein PlayStation 5-exklusives Projekt hervorgehen wird.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einer komplett neuen Triple-Marke zu tun haben werden, nannte das Studio, das sich übrigens zu Teilen aus ehemaligen „Call of Duty: Black Ops“-Entwickler zusammensetzt, bisher leider keine konkreten Details. Auch ein Termin für die offizielle Präsentation der neuen PS5-Marke lässt weiter auf sich warten. Zum Abschluss der Woche könnte uns eine aktuelle Stellenausschreibung von Deviation Games aber immerhin erste Hinweise auf das versorgte Genre geliefert haben.

Eine storybasierte Rollenspiel-Erfahrung?

So sucht das im US-amerikanischen Kalifornien ansässige Studio derzeit nämlich nach einem Senior-Game-Designer, der die Entwickler von Deviation Games unterstützen und an einer „storybasierten Rollenspiel-Erfahrung“ arbeiten soll. Auch von einem möglichen Coop ist der besagten Jobanzeige die Rede. Wir können wohl getrost davon ausgehen, dass wir es hier mit der neuen Marke zu tun haben, die in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment für die PlayStation 5 entsteht.

„Wir befinden uns auf der Suche einem erfahrenen Senior-Game-Designer, der Quest- und Missionsinhalte in AAA-Einzelspieler- oder Mehrspieler-RPGs/Action-/Story-Spielen geschrieben und geskriptet hat. Im besten Fall jemand, der seit mehreren Jahren in der Spielebranche tätig ist, eine frühe Entwicklungsphase durchlaufen und an Koop-Multiplayer-Spielen gearbeitet hat“, so die Verantwortlichen.

Eigenen Angaben zufolge verfolgen die Entwickler von Deviation Games das ehrgeizige Ziel, mit ihrem kommenden Projekt für eine ganz neue Spielerfahrung zu sorgen. Um dieses ambitionierte Ziel zu realisieren, befanden sich die Entwickler auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung und fanden laut eigenen Angaben in Sony Interactive Entertainment den perfekten Partner.

