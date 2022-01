Dragon Age 4: Release in diesem Jahr denkbar? Das sagt eine Insider-Quelle

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung des Fantasy-Rollenspiels „Dragon Age 4“ im Rahmen der The Game Awards 2018 mehr als drei Jahre ins Land gezogen, ohne dass wir bisher mit handfesten Gameplay-Szenen bedacht wurden.

Stattdessen erreichten uns lediglich vereinzelte Teaser und diverse Artworks. Nachdem sich der Industrie-Insider Tom Henderson in den vergangenen Stunden zu verschiedenen Projekten aus dem Hause Electronic Arts äußerte, verlor er in einem aktuellen Tweet auch ein paar Worte über „Dragon Age 4“. Wie Henderson unter Berufung auf eine mit der Sachlage vertraute Quelle berichtet, sollten wir nicht mit einem Release in diesem Kalenderjahr 2022 rechnen. Wie es heißt, besteht diesbezüglich „keine Chance“.

Von offizieller Seite wurden die Angaben von Henderson bisher nicht kommentiert. Stattdessen spricht Electronic Arts bisher nur davon, dass „Dragon Age 4“ derzeit für eine Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) vorgesehen ist. Handfeste Details zur spielerischen Umsetzung des Rollenspiels wurden bisher leider nicht genannt. Allerdings sprachen Insider im vergangenen Jahr davon, dass Electronic Arts und BioWare aus dem kommerziellen Misserfolg von „Anthem“ entsprechende Lehren gezogen haben.

So sollte das Fantasy-Rollenspiel zunächst mit einer umfangreichen Mehrspieler-Komponente versehen werden. Nach dem Scheitern von „Anthem“ sollen sich die Verantwortlichen jedoch dazu entschlossen haben, das Konzept von „Dragon Age 4“ zu überdenken und das Fantasy-Abenteuer in eine reine Singleplayer-Erfahrung zu verwandeln.

Da die Entwickler von BioWare vor einigen Wochen darauf hinwiesen, dass sich das Studio „auf 2022 freut“, könnten uns in diesem Jahr endlich konkrete Details und erste Spielszenen zum Rollenspiel ins Haus stehen.

A source with knowledge of EA’s plans has said there’s „no chance“ that Dragon Age 4 will release in 2022. pic.twitter.com/gFgBYvBmET

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022