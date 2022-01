Dying Light 2: Ray-Tracing, 4K und mehr – Trailer & Details zu den Grafik-Modi auf der PS5

Nach einer Verschiebung, die vor allem der Qualität von „Dying Light 2“ zugute kommen soll, wird der Nachfolger in knapp zwei Wochen für die Konsolen und den PC erscheinen.

Passend zum nahenden Release von „Dying Light 2“ gingen die verantwortlichen Entwickler von Techland etwas näher auf das ein, was auf der PlayStation 5 technisch geboten wird. Freuen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen demnach über drei Darstellungs-Modi, mit denen die unterschiedlichen Wünsche der Community erfüllt werden sollen. Zum einen haben wir es hier mit dem Performance-Modus zu tun, in dem „Dying Light 2“ in 60 Bildern pro Sekunde oder mehr dargestellt wird.

Release in Deutschland in einer geschnittenen Version

Ebenfalls geboten werden ein Resolution-Modus, der eine 4K-Auflösung unterstützt, sowie der obligatorische Ray-Tracing-Modus. Begleitet wurde die Ankündigung von einem offiziellen Video, in dem etwas näher auf die drei Darstellungs-Modi von „Dying Light 2“ eingegangen wird. Der Nachfolger erscheint am 4. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S und wird in Deutschland lediglich in einer geschnittenen Fassung veröffentlicht.

Hier wurden nicht nur besonders brutale Inhalte wie die Möglichkeit, menschliche Widersacher zu zerstückeln, entfernt. Gleichzeitig gilt zu beachten, dass Besitzer der USK-Version von „Dying Light 2“ im Online-Coop unter sich bleiben werden. Unter Umständen ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit allerdings noch nicht gesprochen.

Stattdessen wiesen die Entwickler von Techland in einer offiziellen Stellungnahme darauf hin, dass in Deutschland zu einem späteren Zeitpunkt weitere Versionen von „Dying Light 2“ vorgelegt werden sollen. Das vom polnischen Studio verfolgte Ziel: Den deutschen Spielern „Dying Light 2“ in der ursprünglich geplanten Vision anbieten zu können.

