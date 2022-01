DE-Charts: Das sind die meistverkauften Games 2021

Welche Spiele gingen im Jahr 2021 in Deutschland wohl besonders oft über die Ladentheke? Das Magazin GamesWirtschaft hat nun ermittelt, welche Videospiele im letzten Jahr besonders oft in Deutschland verkauft wurden. Sehr erfolgreich waren 2021 unter anderem Spiele von Nintendo.

Das Magazin GamesWirtschaft hat unlängst die erfolgreichsten Spiele 2021 in Deutschland ermittelt. Die Liste der meistverkauften Games hält einige Überraschungen bereit. So sind unter den Titeln etwa keine Spiele, die aus Deutschland kommen. Dafür stach ein Unternehmen aus Japan im letzten Jahr besonders hervor.

Die erfolgreichsten Games in Deutschland 2021

Wie erwarten steht an der Spitze der Liste „FIFA 22„, das erst am 1. Oktober 2021 erschienen ist. Das Fußballspiel ist für alle Plattformen erhältlich und konnte allein in Deutschland über 500.000 Einheiten absetzen. Neben dem neuesten Teil der Reihe ist in den Top 20 aus 2021 auch der Vorgänger enthalten: „FIFA 2021“ schaffte es im Jahr 2021 auf Platz sieben.

Überraschend ist auch, dass viele der Spiele aus der Liste gar nicht so neu sind oder gar aus dem Jahr 2021 stammen. Allein auf den ersten fünf Plätzen finden sich drei ältere Spiele wieder: „Grand Theft Auto 5“ aus dem Jahr 2013, „Mario Kart 8 Deluxe“ aus 2017 sowie das Urgestein „Minecraft“ aus dem Jahr 2009.

Besonders erfolgreich auch im letzten Jahr waren Spiele von Nintendo für die Hybridkonsole Switch. Allein in den Top 10 sind fünf Spiele des japanischen Unternehmens aufgeführt. Exklusivtitel für die Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft haben es dafür nicht auf die Liste geschafft.

Related Posts

Auch fehlen Spiele aus Deutschland. Dafür hat es jedoch ein Game eines Schweizer Studios auf einen sehr respektablen Platz geschafft: der „ Landwirtschafts-Simulator 22 “ von Giants Software. Der Simulator wurde erst Ende November veröffentlicht, konnte seitdem jedoch bereits mehr als 500.000 Einheiten absetzen.

Das sind die meistverkauften Games in Deutschland aus dem Jahr 2021. Berücksichtigt wurden sowohl physische Datenträger als auch Spiele zum Download.

FIFA 22 (Electronic Arts, 2021) Grand Theft Auto 5 (Take-Two Interactive, 2013) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 2017) Landwirtschafts-Simulator 22 (Giants Software, 2021) Minecraft (Microsoft, 2009) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 2021) FIFA 21 (Electronic Arts, 2020) Mario Party Superstars (Nintendo, 2021) Ring Fit Adventure (Nintendo, 2019) Call of Duty: Black Ops – Cold War (Activision Blizzard, 2020) Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard, 2021) Pokémon Strahlender Diamant (Nintendo, 2021) Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive, 2018) Far Cry 6 (Ubisoft, 2021) Battlefield 2042 (Electronic Arts, 2021) Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft, 2020) F1 2021 (Electronic Arts, 2021) Super Mario Party (Nintendo, 2021) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 2020) New Super Mario Bros U Deluxe (Nintendo, 2019)

Quelle: GamesWirtschaft

Weitere Meldungen zu DE-Charts, Verkaufcharts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren