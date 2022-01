NFT: Laut aktuellem Bericht sind Entwickler an dem Geschäftsmodell nicht interessiert

Das Thema rund um NFTs erhitzt in den letzten Wochen und Monaten die Gemüter. Nun hat die GDC ihren Jahresbericht zum Stand der Spieleindustrie veröffentlicht und die Umfrageergebnisse enthüllt. Demnach zeigen die Entwickler selbst nur wenig Interesse an dem System.

In den letzten Monaten machten vermehrt Nachrichten zu NFTs die Runde. Verschiedene Unternehmen wie Ubisoft, Square Enix, SEGA und GSC Game World hatten bereits ihr Interesse an dem umstrittenen Geschäftsmodell bekundet. Schnell erhielten alle Unternehmen mächtigen Gegenwind, der die „S.T.A.L.K.E.R. 2“-Entwickler zum Rückzug bewegte und Ubisoft hingegen kalt ließ. Die Franzosen betonten, dass sich die Spieler schon daran gewöhnen werden, wenn man dem Ganzen mehr Zeit gibt.

Unethisch und instabil

Nun wurde der alljährliche „State of the Game Industry„-Bericht der Game Developers Conference veröffentlicht, in dem über 2700 Videospielentwickler über ihre Arbeit befragt wurden. Eine Frage lautete: „Wie ist das Interesse eures Studios in nicht-ersetzbare Token (NFTs)?“

Und das Ergebnis zeigt, dass aktuell 70 Prozent der Befragten kein Interesse an den NFTs haben. 21 Prozent zeigten sich zumindest „ein wenig interessiert“, während lediglich 7 Prozent „sehr interessiert“ waren. Nur 1 Prozent der Befragten entwickeln bereits NFTs. Allerdings kann man nur spekulieren, wer sich hinter diesen Entwicklern versteckt.

Einer der Befragten hatte auch ein passendes Statement abgegeben, in dem er die Unsicherheit und das Unwohl aus der Sicht eines Entwicklers beschreibt:

„Was für Vorteile hat es diese Systeme in unsere Spiele zu stecken? Wer nutzt diese Dinge? Es fühlt sich wie ein sehr kleines Publikum an. Und diese Technologien nutzen immer noch keine nachhaltige Energien und sind ein Ziel für Geldwäsche. Als Entwickler fühle ich mich sehr unwohl damit, dass es einen Vorstoß für diese Sachen gibt. Es fühlt sich an, als würde es komplett von Gier nach mehr Geld angetrieben werden, da wir Geschichten über Crypto-Millionäre lesen, wenn all dies in Realität extrem instabil und unethisch ist.“

In Zukunft wird sich weiterhin zeigen müssen, wie sich der Trend entwickelt. Wenn die Unternehmen auf ihre Mitarbeiter hören würden, wäre das Thema anscheinend schnell erledigt. Allerdings ist dies lediglich eine utopische Vorstellung und die Realität sieht meist ganz anders aus.

Weitere Informationen zu NFTs könnt ihr bei Interesse in den verlinkten Themen entdecken. In den Kommentaren könnt ihr auch über das Thema diskutieren, aber nicht vergessen: Bleibt fair zueinander!

