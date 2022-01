Far Cry 6: So schließt ihr „Die Geschichte neu schreiben“ in Pagan Kontrolle ab – Guide, Tipps

Far Cry 6:

Im Laufe der Hauptmission von "Pagan: Kontrolle", dem jüngsten "Far Cry 6"-DLC, müsst ihr drei Fragmente einer Maske finden. Wir helfen euch dabei, das Stück in der Mission "Die Geschichte neu schreiben" zu erhalten.

"Far Cry 6" ist unter anderem für PS4 und PS5 erhältlich.

Inzwischen könnt ihr euch im „Far Cry 6“-DLC „Pagan: Kontrolle“ in ein neues spannendes Abenteuer stürzen. Im Rahmen der Hauptmission der Erweiterung müsst ihr drei Stücke einer Maske finden, um aus Pagan Mins Gedankenwelt entkommen zu können. Wir helfen euch nachfolgend dabei, die Mission „Die Geschichte neu schreiben“ erfolgreich abzuschließen.

Brennt Banapur nieder!

Diese Mission findet ihr im Nordwesten der Spielwelt, in einem Bereich, der aussieht wie Banapur aus „Far Cry 4“. Dort warten bereits allerlei Feinde auf euch, um die ihr euch zunächst kümmern solltet. Um die Mission erfolgreich abzuschließen, müsst ihr jedoch nicht zwangsweise alle Gegner im Gebiet ausschalten.

Euer Ziel in dieser Quest ist eigentlich ziemlich einfach, denn um das Stück der Maske zu erhalten, müsst ihr lediglich die drei unbeschädigten Gebäude im Gebiet niederbrennen. Bei diesen findet ihr einen Stapel großer Säcke, mit dem ihr interagieren könnt. Befindet ihr euch in ihrer Nähe, erscheint eine kleine Markierung auf dem Bildschirm. Wir empfehlen euch, eine Waffe zu benutzen, die eine Feuer-Modifikation besitzt, denn das erleichtert eure Aufgabe. Alternativ dauert es etwas, bis Pagan die Objekte von Hand in Brand steckt.

Sobald die Häuser brennen, erscheinen diverse Gegner im Gebiet, unter anderem ein Klon von Mohan Ghale. Er ist der Vater unseres „Far Cry 4“-Protagonisten, zu dem Pagan Min eine ganz besondere Verbindung hat. Ihr solltet ihn möglichst schnell ausschalten, denn er hält mehr aus als die übrigen Feinde und teilt bedeutend mehr Schaden aus. Habt ihr ihn erledigt, werden die übrigen Feinde im Gebiet verschwinden.

Anschließend startet eine weitere Vision aus Pagans Vergangenheit. Der Bösewicht stellt sich darin vor, wie er Ajay vor Mohan rettet. Nach dem Erinnerungsfragment könnt ihr das Teil der Maske aufsammeln und die Mission ist vorbei.

Damit ist auch unser kleiner Artikel am Ende angelangt. Solltet ihr Hilfe bei den übrigen „Pagan: Kontrolle“-Missionen benötigen, dann werft gerne einen Blick in unsere weiteren „Far Cry 6“-Guides. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Spiel.

Wie gefiel euch die Mission „Die Geschichte neu schreiben“ in „Far Cry 6“?

