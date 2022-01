Dying Light 2: Koop-Modus mit demokratischen Entscheidungen

„Dying Light 2“ gehört zu den ersten großen Spielen des neuen Jahres. Während Käufer der deutschen USK-Version aufgrund der Schnitte ein paar Abstriche hinnehmen müssen, steht ebenfalls fest, dass sich Spieler kooperativ in das Gemetzel stürzen können. Im Zuge der jüngsten Pressemeldung von Techland wurden noch einmal ein paar Details zu diesem Thema genannt.

Demokratische Abstimmungen

Bestätigt wurde zunächst ein weiteres Mal, dass „Dying Light 2“ zum Launch keinen plattformübergreifenden Koop-Support bieten wird. Steam- und Epic-Games-Store-Spieler auf dem PC können jedoch von Anfang an miteinander spielen.

Es wurden auch einige neue Details über die Funktionsweise des Koop-Modus herausgegeben. Mit Ausnahme des Prologs ist das gesamte Spiel im Koop-Modus spielbar, und zwar bis zum Ende. Spieler, die zu einer Sitzung eingeladen werden, können alle erhaltenen Gegenstände und Fortschritte behalten. Außerdem werden alle wichtigen Entscheidungen unter den Spielern abgestimmt, allerdings hat der Hauptspieler, der zur Koop-Session eingeladen hat, das letzte Wort.

Es gibt ebenfalls den Wunsch, Klassen für den Koop-Modus einzurichten. An dieser Stelle ist allerdings noch nichts in Stein gemeißelt. Auch ist offen, wann der plattformübergreifende Koop-Modus nachgerecht wird. Allerdings möchte Techland „Dying Light 2“ mindestens fünf Jahre nach dem Launch unterstützen. Da auch der erste Teil einen langanhaltenden Support erhielt, können die Fans hinsichtlich dieser Zeitplanung durchaus optimistisch sein.

„Dying Light 2“ erscheint am 4. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Die Version für die Switch wurde kürzlich verschoben und soll zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachgereicht werden. Mehr zu „Dying Light 2“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

