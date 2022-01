Elden Ring: Entwickler bestätigen „New Game Plus“-Modus und die ungefähre Spielzeit

Wie heute bekannt gegeben wurde, erreichte "Elden Ring" den Gold-Status und wird somit wie geplant im nächsten Monat erscheinen. Ergänzend dazu nannten die Entwickler von From Software weitere Details zu ihrem neuen Werk und gingen unter anderem auf die Spielzeit des Action-Rollenspiels ein.

Im Laufe des heutigen Tages gaben die Entwickler von From Software bekannt, dass ihr neuestes Werk „Elden Ring“ den Gold-Status erreichte und somit wie geplant im nächsten Monat erscheinen kann.

Ergänzend dazu nannte das japanische Studio weitere Details zum Action-Rollenspiel und bestätigte unter anderem die Spielzeit des Fantasy-Abenteuers. Wie es heißt, werden Spieler und Spielerinnen, die lediglich die Hauptquest abschließen möchten, in etwa 20 bis 30 Stunden beschäftigt sein. Wer hingegen auch die Welt von „Elden Ring“ erkunden und ihre Geheimnisse aufdecken möchte, wird entsprechend mehr Zeit einplanen müssen.

„Dies wird von Spieler zu Spieler erheblich unterschiedlich sein, aber in Bezug auf die während der Entwicklung gesetzten Ziele ist die Idee, dass die Hauptroute innerhalb von etwa 30 Stunden abgeschlossen werden kann. Das Spiel als Ganzes ist ziemlich umfangreich und enthält viele Dutzend weitere Stunden Spielspaß. Aber wenn wir nur über die Hauptroute sprechen, sollte es nicht viel länger dauern“, so Producer Yasuhiro Kitao.

New Game Plus-Modus ebenfalls mit von der Partie

Des Weiteren kündigte Kitao an, dass „Elden Ring“ mit einem „New Game Plus“-Modus versehen wird, der euch die Möglichkeit bietet, nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne ein weiteren Anlauf zu wagen und den Großteil eurer Fortschritte und Inhalte zu übernehmen. „Da die Welt so riesig ist, ist das Spiel so konzipiert, dass es abgeschlossen werden kann, ohne unbedingt alles zu erleben. Einige Spieler werden es vorziehen, beim ersten Mal zu versuchen, die gesamte Karte zu erkunden, während andere einige Gebiete für die Erkundung im zweiten oder nachfolgenden Zyklen übrig lassen“, führte Kitao aus.

Und weiter: „Technisch gesehen ist es unmöglich, 100 Prozent zu erreichen, da es am Ende Verzweigungen gibt, aber man kann sicherlich ziemlich nah herankommen.“ „Elden Ring“ wird ab dem 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein.

