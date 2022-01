Watch Dogs Legion: Keine weiteren Updates – Entwickler stellen Post-Launch Unterstützung ein

In einem offenen Brief wandten sich die verantwortlichen Entwickler hinter dem Open-World-Abenteuer „Watch Dogs Legion“ noch einmal an die Community und bedankten sich für die die Unterstützung der Spieler und Spielerinnen.

Gleichzeitig blickten die Verantwortlichen auf die Entwicklung von „Watch Dogs Legion“ zurück und wiesen darauf hin, dass seit dem Release diverse Updates veröffentlicht wurden, die neue Modi wie „Invasion“, „Resistance“ oder den Zombie-Ableger „Watch Dogs: Legion of the Dead“ mit sich brachten. Bei diesen Inhalten wird es allerdings bleiben, da die Post-Launch-Unterstützung von „Watch Dogs: Legion“ mittlerweile eingestellt wurde. Somit handelt es sich beim im September 2021 veröffentlichten Patch 5.6 um das letzte Update des Action-Titels.

Seasons des Online-Modus werden wiederholt

„Abschließend haben wir dank Ihres Feedbacks dem Spiel mehrere Quality-of-Life-Verbesserungen hinzugefügt. Während all dessen haben Sie uns Ihre DedSec-Teams, Lieblingsrekruten, besten Spielmomente, Fankunst, Cosplay, Videos und mehr gezeigt. Und wir haben es geliebt, Ihre Inhalte und Ihre Leidenschaft zu sehen. Das Titel-Update 5.6 war unser letztes Update für Watch Dogs Legion“, führten die Entwickler auf der offiziellen Website aus.

Wie zudem bekannt gegeben wurde, dürfen sich Spieler und Spielerinnen, die im Online-Modus diverse Belohnungen verpasst haben, über eine weitere Möglichkeit freuen, sich die Extras zu sichern. So werden die Seasons drei bis fünf in den nächsten Monaten nämlich regelmäßig wiederholt: „Die aktuelle vierte Season Rebellen mit 80 Rängen läuft bis zum 22. Januar 2022, gefolgt von Stripes, der 5. Staffel. Danach werden die Staffeln 3-5 weiterlaufen und in das Spiel zurückkehren, wodurch Sie die Möglichkeit haben, Belohnungen zu erhalten, die Sie in der Vergangenheit möglicherweise verpasst haben.“

„Watch Dogs Legion“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

