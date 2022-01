Elden Ring: Soll weniger Stress verursachen, aber nicht weniger schwierig sein

Einen allzu einfachen Schwierigkeitsgrad sollten Spieler von "Elden Ring" nicht erwarten. Gleichzeitig möchte From Software aber auch dafür sorgen, dass ihr in der recht großen Spielwelt nicht gestresst werdet.

Wenige Wochen vor dem Launch von „Elden Ring“ nutzte der Produzent Yasuhiro Kitao die Gelegenheit, in einem Video ausführlicher über das Rollenspiel aus dem Hause From Software zu sprechen. Während der Präsentation verriet er unter anderem, dass das Spiel verglichen mit vorherigen Projekten des Studios weniger stressig ausfallen soll, ohne dass der Schwierigkeitsgrad darunter leidet.

„Da die Welt des Spiels so groß ist, kann dies zu einer echten Tiefe und Breite des Spielvergnügens führen, aber auch zu unnötigem Stress für einige Spieler“, so Kitao. „Das Entwicklerteam war sehr darauf bedacht, dies so weit wie möglich zu vermeiden, vor allem weil die Gegner so stark sind.“

Tageszeiten sollen keinen Druck ausüben

Daher lag die Herausforderung darin, die Feinde so zu platzieren, dass sie das Interesse der Spieler wach halten, ihnen aber dennoch ein stressarmes Erlebnis bieten. „Das gilt auch für die Verteilung von Gegenständen und für die Ereignisse im Spiel. Die Feinabstimmung dieser Platzierungen und Zeitpunkte wurde bis zum Schluss fortgesetzt“,

Auch wollten die Macher darauf verzichten, abhängig von der Tageszeit für starke Variationen bei der Gegnerauswahl zu sorgen. Es bestand die Befürchtung, dass die Änderung der Gegner für alle Tageszeiten eine Art Druck auf die Spieler ausüben würde, das Spiel zu verschiedenen Zeiten zu spielen. Man war der Meinung, dass die Spieler auf diesen Stress verzichten können.

Kitao gab ebenfalls zu Protokoll, dass From Software angesichts der Größe der Karte in den schwierigsten Gebieten von „Elden Ring“ ein enges Respawning ermöglichen musste.

Related Posts

„Da die Karte so riesig ist, kann es für den Spieler zu einer ungewollten Belastung werden, nach dem Tod zurückzureisen, um Runen zu sammeln. Aus diesem Grund haben wir eine Reihe schwieriger Stellen, Orte mit vielen Feinden oder mächtigen Gegnern, als Punkte identifiziert, an denen viele Spieler sterben und die Herausforderung erneut angehen müssen“, heißt es dazu.

Als Spieler könnt ihr die Option wählen, an diesen Stellen ganz in der Nähe des Ortes, an dem euer Charakter gestorben ist, wieder aufzutauchen. Diese Art von Maßnahme sei ein weiteres Beispiel für die Bemühungen des Teams, Systeme zu implementieren, die den durch die Größe der Spielkarte verursachten Stress der Spieler abmildern.

Auch die Implementierung von Pferden und ihrer Fähigkeit, auf Luftströmen zu reisen, soll den Stress in „Elden Ring“ reduzieren: „Pferde bieten eine stressfreie Methode, um die großen Entfernungen, die der Spieler im Spiel zurücklegen muss, zu überwinden. Dieses System wurde eingeführt, um sich schnell und auf angenehme Weise vertikal nach oben zu bewegen, um die höher gelegenen Gebiete zu erkunden.“

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

From Software wollte bei der Entwicklung von „Elden Ring“ letztendlich eine Welt erschaffen, die dabei behilflich ist, die Spieler zur Erkundung zu motivieren. Gleichzeitig sollen ausreichend Überraschungen geboten werden. Erscheinen wird der Titel am 25. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Elden Ring“-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren