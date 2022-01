Electronic Arts: Kein Star Wars Battlefront 3, weil Battlefield im Fokus steht

Gleich drei neue „Star Wars“-Spiele auf einmal hat Electronic Arts angekündigt. Darunter befindet sich allerdings kein „Star Wars: Battlefront 3“. Jetzt wird in einem Bericht des Branchen-Insiders Jeff Grubb darauf hingewiesen, dass ihr damit auch nicht mehr rechnen solltet. Denn EA DICE, der zuständige Entwickler der Reihe, wird sich zukünftig voll und ganz auf die „Battlefield“-Reihe konzentrieren. Grubb fügte später auf Twitter hinzu, dass ein drittes „Star Wars: Battlefront“ tatsächlich nie geplant war.

Respawn Entertainment ist jetzt für Star Wars zuständig

An allen geplanten „Star Wars“-Titeln von EA wird Respawn Entertainment beteiligt sein. Das Studio ist sowohl für den Nachfolger zu „Jedi: Fallen Order“ als auch einem Ego-Shooter zuständig. Außerdem wird gemeinsam mit dem kürzlich gegründeten Entwicklerstudio Bit Reactor an einem Strategiespiel gearbeitet. Der Entwickler hinter „Apex Legends“ ist also mit mehreren laufenden Projekten ordentlich ausgelastet.

Warum sich EA lieber auf eine hauseigene Marke anstatt ein weiteres „Star Wars“-Spiel konzentriert? Der Publisher möchte die Lizenzkosten senken und dadurch das Risiko mindern, dass mit der Entwicklung eines Blockbuster-Titels einhergeht. Darüber berichtete der gut informierte Tom Henderson schon im vergangenen November. Zumindest der Erfolg von „Jedi: Fallen Order“ regte die Verantwortlichen des Unternehmens dazu an, ein weiteres kostspieliges Lizenzspiel zu entwickeln.

Weitere Meldungen zu Electronic Arts:

Momentan ist EA DICE voll und ganz mit „Battlefield 2042“ beschäftigt. Immer wieder werden neue Updates ausgespielt, um die Performance des Online-Shooters weiter zu verbessern. Von der ersten Season haben wir jedoch immer noch nichts gehört. Inoffiziellen Informationen zufolge ist es erst im März so weit. Um die bereits gesunkenen Spielerzahlen wieder anzukurbeln, könnte der „Portal“-Modus kostenlos angeboten werden.

Erst im Dezember erfuhren wir, dass die „Battlefield“-Marke zu einem vernetzten Universum ausgebaut werden soll. Das Ganze könnte wie bei der „Call of Duty“-Reihe aussehen, die Jahr für Jahr weiter ausgebaut wird. Für die Leitung ist mittlerweile übrigens Vince Zampella zuständig.

Quelle: VentureBeat

Weitere Meldungen zu Electronic Arts, Star Wars: Battlefront 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren