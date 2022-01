Far Cry 6: So schließt ihr Gott spielen in Pagan Kontrolle ab – Guide, Tipps

Im Laufe der Hauptmission von "Pagan: Kontrolle", dem jüngsten "Far Cry 6"-DLC, müsst ihr drei Fragmente einer Maske finden. Wir helfen euch dabei, das Stück in der Mission "Gott spielen" zu erhalten.

Seit einigen Tagen ist mittlerweile mit „Pagan: Kontrolle“ der neueste „Far Cry 6“-DLC verfügbar. Nachdem wir uns zuvor mit Bösewicht Vaas aus seiner Gedankenwelt gekämpft haben, ist nun sein Schurken-Kollege Pagan Min an der Reihe. Wir helfen euch dabei, erfolgreich aus dem Geist des „Far Cry 4“-Antagonisten zu fliehen.

Aktiviert die Mechanismen und erledigt die Gegner

Um aus Pagans Gedanken entkommen zu können, müsst ihr zunächst drei Bruchstücke einer Maske finden und das erste Teil erhaltet ihr glücklicherweise am Ende der Hauptmission „Gott spielen“. Diese findet ihr im Zentrum der Spielwelt an einem großen See. Am Himmel sind zudem verschiedene Gebäudefragmente zu sehen. Ihr könnt diese Mission eigentlich kaum verfehlen.

Sobald ihr das Missionsgebiet erreicht habt, müsst ihr drei große goldene Manimühlen finden und diese aktivieren. Diese drei Objekte sind sehr groß und können von euch eigentlich kaum übersehen werden. Der Haken an der Sache: Es dauert einige Zeit, bis ihr einen der drei Gegenstände aktivieren könnt. Stellt also sicher, dass ihr zuvor alle Gegner im Gebiet ausgeschaltet habt. Achtung: Je mehr Mühlen ihr einschaltet, desto mehr Feinde erscheinen.

Habt ihr erfolgreich alle drei Manimühlen aktiviert, wird Mohan Ghale erscheinen, der Vater unserer Spielfigur in „Far Cry 4“. Er hält deutlich mehr aus als die normalen Gegner, weshalb ihr im Kampf gegen ihn nichts überstürzen solltet. Nachdem ihr ihn ausgeschaltet habt, kümmert euch um die übrigen Feinde. Nun könnt ihr den Tempel im Gebiet betreten, doch Vorsicht, auf jeder Etage warten Feinde auf euch!

Seid ihr letztendlich im obersten Stockwerk des Turms angekommen, werdet ihr dort Lakshmana finden, Pagan Mins verstorbene Tochter. Es folgt eine kurze Vision beziehungsweise ein kurzes Erinnerungsfragment von einer Szene aus der Vergangenheit unserer Spielfigur. Anschließend könnt ihr das erste Stück der Maske einsammeln.

Damit habt ihr diese Mission erfolgreich abgeschlossen! Solltet ihr auch bei den übrigen drei Hauptquests der DLC-Erweiterung etwas Unterstützung benötigen, werft gerne einen Blick in unsere weiteren „Far Cry 6“-Guides.

Wie gefiel euch die Mission „Gott spielen“ in „Pagan: Kontrolle“?

