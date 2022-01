Final Fantasy XIV: Start des Ozeanischen Datenzentrums und Infos zum Verkauf

Square Enix hat zu „Final Fantasy XIV“ den Start des Ozeanischen Datenzentrums angekündigt. Es öffnet heute zeitgleich mit der Veröffentlichung von Patch 6.08 die Pforten und lässt euch neue Charaktere erstellen. Der Stammweltentransfer ist ab dem 26. Januar 2022 möglich.

Zu Beginn stehen fünf Welten zur Verfügung und werden als „Neue Welten“ kategorisiert. Bei der Erstellung neuer Charaktere oder beim Weltentransfer werdet ihr mit besonderen Boni belohnt. Dazu gehören:

Kostenfreier Stammweltentransfer für Spieler, die von einer anderen Welt wechseln

Doppelte Routine für neu erstellte sowie transferierte Charaktere (bis zu Stufe 80)

Goldene und silberne Chocobo-Federn, die gegen besondere Belohnungen im Spiel eingetauscht werden können

Und mehr…

Weitere Details zu den Boni sind hier zusammengefasst.

Um das neue Datenzentrum zu zelebrieren, wurde eine Karte von Australien und Neuseeland im Stil der Spiel-Weltkarte von Hydaelyn erstellt. Darauf sind alle wichtigen Städte und Wahrzeichen vertreten. Außerdem sind einige Kreaturen aus dem Spiel zu sehen. Diese Karte kann hier als Bildschirmhintergrund heruntergeladen werden.

„Die Eröffnung des Ozeanischen Datenzentrums soll primär eine flüssigere Spielerfahrung für alle Spieler*innen in Ozeanien gewährleisten. Zudem markiert sie allerdings auch den Beginn einer neuen Strategie, die weltweite Serverkapazität des Spiels zu erhöhen und so der Überlastung entgegenzuwirken, die eine stets steigende Spielerzahl mit sich führt“, so Square Enix in der heutigen Pressemeldung.

Verkauf wurde wieder aufgenommen

Ebenfalls hat Square Enix beschlossen, den Verkauf der Starter Edition und Complete Edition von „Final Fantasy XIV“ ab heute wieder aufzunehmen. Möglich macht das laut Publisher die erhöhte Serverkapazität durch die Inbetriebnahme des Ozeanischen Datenzentrums sowie die Tatsache, dass sich die Spielzeit und Login-Gewohnheiten existierender Spieler wieder normalisieren.

Momentan seien Neuanmeldungen für die kostenlose Testversion zwar weiterhin nicht möglich. Doch sobald es die Situation erlaubt, soll ein geeigneter Zeitpunkt festgelegt werden, an dem Registrierungen wieder vorgenommen werden können.

Belohnungen für das Allerschutzheiligen-Ereignis

Momentan findet in „Final Fantasy XIV“ das Allerschutzheiligen-Ereignis statt. Noch bis zum 2. Februar 2022 könnt ihr in diesem Zusammenhang mit dem Abenteuergilden-Gesandten in Alt-Gridania sprechen und euch Belohnungen sichern. Dazu gehören:

Clown-Verkleidung – Kostümset

Magazin „Clowneske Gesichtsbemalungen“ – Gesichtsbemalung

Gruseliges Kürbisarrangement – Gartenausstattung

Kürbisblumenvase – Tischdekoration

Weitere Informationen zum diesjährigen Allerschutzheiligen-Ereignis findet ihr auf der offiziellen Seite von Square Enix.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XIV.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren