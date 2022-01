God of War: Steam-Spieler wollen jetzt PlayStation 5 kaufen

God of War:

Scheinbar treibt das kürzlich auf Steam erschienene "God of War" PC-Spieler dazu, eine PlayStation 5 kaufen zu wollen. Der Titel begeistert derzeit die Spieler auf der Valve-Plattform, die nun natürlich wissen wollen, wie die Geschichte rund um Kratos und seinen Sohn Atreus weitergeht.

Die Begeisterung für „God of War“ auf Steam ist ungebrochen. Am 14. Januar erschien der einstige PlayStation-Exklusivtitel auf dem PC und kann sich noch immer als einer der Topseller auf der Valve-Plattform behaupten. Einige PC-Spieler geben sogar an, dass sie nun eine PlayStation 5 kaufen müssen, um zu wissen, wie es mit Kratos und Atreus weitergeht.

Release von „Ragnarök“ auf dem PC ungewiss

Die Spieler auf Steam feiern den Release von „God of War“ auf dem PC. Das Spiel erschien im April 2018 exklusiv für die PlayStation 4. Seit dem 14. Januar darf der Gott des Krieges jedoch auch auf Steam sein Unwesen treiben, sehr zur Begeisterung der Nutzer. Das Spiel wird von den fast 19.000 Käufern als „äußerst positiv“ bewertet. 97 Prozent der Rezensionen fallen dabei positiv aus (Stand: 25. Januar, 14.30 Uhr).

Wie einige Spieler in den Bewertungen angeben, wollen sie nun auch eine PlayStation 5 kaufen. Denn bald schon erscheint der „God of War“-Nachfolger „Ragnarök“. Der Release des neuen Spiels wurde kürzlich noch einmal für 2022 bestätigt. Ob „God of War: Ragnarök“ jedoch auch für den PC erscheint, ist noch immer ungewiss. Es könnte auch sein, dass der Titel wie sein Vorgänger zu einem späteren Zeitpunkt auf Steam erscheint.

„Der Preis auf Steam sagt, dass das Spiel nur 49,99 Dollar kostet, aber das ist eine Lüge. Es wird mich insgesamt über 600 US-Dollar kosten, weil ich buchstäblich gezwungen bin, eine PS5 und jetzt „God of War: Ragnarök“ zu kaufen“, so eine Rezension eines Steam-Nutzers. Andere Spieler stimmen ihm zu und schreiben, Sony solle es sich nicht wagen, „Ragnarök“ nicht auch für den PC zu veröffentlichen. Andere Spieler schicken ihre weiteren Spielewünsche gleich nach: „Danke Sony, dass ihr uns „God of War“ gebt. Als nächstes „Bloodborne“!“

