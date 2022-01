Star Wars: EA kündigt drei neue Spiele an

EA hat drei neue Spiele in der Galaxie weit, weit entfernt angekündigt. Neben "Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ sollen ein First-Person-Shooter und ein Strategiespiel erscheinen.

Electronic Arts und Lucasfilm haben unlängst drei neue Spiele im Star-Wars-Universum angekündigt. Neben dem Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ sind dem Publisher zufolge auch ein First-Person-Shooter von Respawn und ein Strategiespiel in Arbeit, dass von dem neu gegründeten Studio Bit Reactor stammt.

Drei neue Spiele aus dem Star-Wars-Universum

Respawn Entertainment, das für die Entwicklung von Star Wars Jedi: Fallen Order“ zuständig war, soll die Leitung über die neuen Projekte übernehmen. Vince Zampella, Group GM und Gründer von Respawn, soll dabei der Mittelsmann zwischen Electronic Arts und Lucasfilm sein.

Stig Asmussen und sein Team bei Respawn sollen EA zufolge schon am nächsten Teil der „Star Wars Jedi: Fallen Order“-Reihe arbeiten. Dabei werden sie von zwei neuen Teams unterstützt, die zusätzliche einzigartige Star-Wars-Erlebnisse für „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ über mehrere Genres hinweg liefern sollen.

Zusätzlich soll ein neuer First-Person-Shooter von Respawn erscheinen. Verantwortlich dafür soll der Game Director Peter Hirschmann sein. Der dritte Titel ist eine Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten Studio Bit Reactor unter der Leitung von Greg Foerstch. Respawn übernimmt dabei die Produktion, während Bit Reactor für die Entwicklung des noch nicht näher benannten Titels verantwortlich ist. Die Arbeit an allen drei Titeln habe bereits begonnen und Respawn sucht derzeit noch nach Verstärkung für die Entwicklung.

„Wir freuen uns, weiterhin mit den hervorragend talentierten Entwicklern von Respawn zusammenzuarbeiten“, so Douglas Reilly, VP Lucasfilm Games. „Sie haben hervorragende Arbeit damit bewiesen, epische Star-Wars-Geschichten zu erzählen, zusammen mit erstklassigem Gameplay in verschiedenen Genres. Wir freuen uns darauf, weitere erstaunliche Erlebnisse in die weit, weit entfernte Galaxie zu bringen.“

